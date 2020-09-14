adeges написав:и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?
По памяти, прошедшая пятница было 485. По сравнению с августом рост в среднем примерно + 40-50 %.
скажите пожалуйста сколько ПЦР тестов делали в Украине в день августе и сколько делают сейчас ( насколько я помню статистика идет только по ПЦР тестам , ну не суть важно если и по антителам то все равно , главное чтобы методика подсчета не менялась) .....
Очень вряд ли, что статистика госпитализаций коррелирует с количеством тестов. В отличие от количества заболевших. Госпитализируют людей с явными симптомами болезни, причём, в тяжёлом состоянии или хотя бы средней тяжести. В этих случаях тест вторичен и делается обязательно и достаточно быстро независимо от нехватки тест-систем.
«В рамках первого этапа в июне–августе обследовано более 74 тыс. человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.
По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, а максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного возраста и тем, кому 7-13 лет. В Роспотребнадзоре добавили, что показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах.