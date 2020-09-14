adeges написав:и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?
По памяти, прошедшая пятница было 485. По сравнению с августом рост в среднем примерно + 40-50 %.
скажите пожалуйста сколько ПЦР тестов делали в Украине в день августе и сколько делают сейчас ( насколько я помню статистика идет только по ПЦР тестам , ну не суть важно если и по антителам то все равно , главное чтобы методика подсчета не менялась) .....
Очень вряд ли, что статистика госпитализаций коррелирует с количеством тестов. В отличие от количества заболевших. Госпитализируют людей с явными симптомами болезни, причём, в тяжёлом состоянии или хотя бы средней тяжести. В этих случаях тест вторичен и делается обязательно и достаточно быстро независимо от нехватки тест-систем.
«В рамках первого этапа в июне–августе обследовано более 74 тыс. человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.
По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, а максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного возраста и тем, кому 7-13 лет. В Роспотребнадзоре добавили, что показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах.
Как сообщает Handelsblatt, группа ученых из Италии, Франции, Германии, США и Японии направила письмо в медицинский журнал The Lancet с критикой исследований вакцины. Они отметили, что полные данные об испытании «Спутника V» на первой и второй фазах не были опубликованы.
Ученые под руководством профессора Энрико Буччи из Университета Темпл (США) указали на «грубые несоответствия» и «необъяснимые повторы». Они также усомнились в идентичном количестве антител у некоторых участников добровольной вакцинации.
«В России тестировали шесть разных версий вакцины на 76 пациентах, и хотя тестировались абсолютно разные вещи, цифры одинаковы. Очень маловероятно наблюдать такое большое число дублирующих данных… Это как бросить кости и несколько раз получить одну и ту же комбинацию цифр», — отметили авторы письма.
По словам специалистов, «данные выглядят так, как будто их обработали фотошопом».
vladislavlvov написав:Клятва фармкомпаний: мы не будем «срезать углы» в испытаниях наших вакцин против SARS-CoV-2/COVID19 произошло неординарное, даже беспрецедентное, событие в мире фармбизнеса. Девять крупнейших западных биофарм компаний, которые имеют вакцины-кандидаты против SARS-CoV-2/COVID-19 на продвинутых стадиях испытаний, подписали pledge (обещание, клятву, обет) «не срезать углы» в клинических испытаниях своих вакцин.
Прикинули, что "так быстро" заканчивать этот флеш-моб - не выгодно. Нужно ещё потянуть "интригу", понагнетать истерию, попилить бюджеты на "средствах защиты" и т.д. А то "тема прёт" - глупо её самим и заканчивать
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