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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1795179617971798>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Страна приближается к ковид-катастрофе"
https://www.openforest.org.ua/147589/
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:58

  yama написав:......
  freeze написав:
  adeges написав:и шо там все же с госпитализациями? где-то под 600 в день?


По памяти, прошедшая пятница было 485.
По сравнению с августом рост в среднем примерно + 40-50 %.

скажите пожалуйста сколько ПЦР тестов делали в Украине в день августе и сколько делают сейчас
( насколько я помню статистика идет только по ПЦР тестам , ну не суть важно если и по антителам то все равно , главное чтобы методика подсчета не менялась)
.....

Очень вряд ли, что статистика госпитализаций коррелирует с количеством тестов. В отличие от количества заболевших.
Госпитализируют людей с явными симптомами болезни, причём, в тяжёлом состоянии или хотя бы средней тяжести. В этих случаях тест вторичен и делается обязательно и достаточно быстро независимо от нехватки тест-систем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:03

  vetka написав:safonovstanislav
Ну иммунная система она такая, до сих пор полностью не изучена. Даже в средние века не все заболевали чумой и не все заболевшие умирали.

+ Вам поставил.
Добавлю только - если бы все люди реагировали на разную заразу одинаково, человечество как вид давно исчезло бы с лица Земли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:08

  ЛАД написав:
  vetka написав:safonovstanislav
Ну иммунная система она такая, до сих пор полностью не изучена. Даже в средние века не все заболевали чумой и не все заболевшие умирали.

+ Вам поставил.
Добавлю только - если бы все люди реагировали на разную заразу одинаково, человечество как вид давно исчезло бы с лица Земли.

Скорее всего.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:37

Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/15/1863494.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:51

«В рамках первого этапа в июне–августе обследовано более 74 тыс. человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, а максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного возраста и тем, кому 7-13 лет. В Роспотребнадзоре добавили, что показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/15/1863472.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:12

Как сообщает Handelsblatt, группа ученых из Италии, Франции, Германии, США и Японии направила письмо в медицинский журнал The Lancet с критикой исследований вакцины. Они отметили, что полные данные об испытании «Спутника V» на первой и второй фазах не были опубликованы.

Ученые под руководством профессора Энрико Буччи из Университета Темпл (США) указали на «грубые несоответствия» и «необъяснимые повторы». Они также усомнились в идентичном количестве антител у некоторых участников добровольной вакцинации.

«В России тестировали шесть разных версий вакцины на 76 пациентах, и хотя тестировались абсолютно разные вещи, цифры одинаковы. Очень маловероятно наблюдать такое большое число дублирующих данных… Это как бросить кости и несколько раз получить одну и ту же комбинацию цифр», — отметили авторы письма.

По словам специалистов, «данные выглядят так, как будто их обработали фотошопом».

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/14/1863401.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:24

  Вкладчик1234 написав:
  vladislavlvov написав:Клятва фармкомпаний: мы не будем «срезать углы» в испытаниях наших вакцин против SARS-CoV-2/COVID19
произошло неординарное, даже беспрецедентное, событие в мире фармбизнеса. Девять крупнейших западных биофарм компаний, которые имеют вакцины-кандидаты против SARS-CoV-2/COVID-19 на продвинутых стадиях испытаний, подписали pledge (обещание, клятву, обет) «не срезать углы» в клинических испытаниях своих вакцин.
Прикинули, что "так быстро" заканчивать этот флеш-моб - не выгодно.
Нужно ещё потянуть "интригу", понагнетать истерию, попилить бюджеты на "средствах защиты" и т.д.
А то "тема прёт" - глупо её самим и заканчивать :)

Потеряют рынок, который захватят Раша и Китай.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мабуть підгледіли у Філатова.))
В Індонезії антимасочникам влаштували флешмоб із копанням могил для померлих від COVID-19
https://www.thejakartapost.com/news/202 ... masks.html
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:09

Что не так на этом фото? :lol:

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Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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