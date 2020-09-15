ЛАД написав:Очень вряд ли, что статистика госпитализаций коррелирует с количеством тестов. В отличие от количества заболевших. Госпитализируют людей с явными симптомами болезни, причём, в тяжёлом состоянии или хотя бы средней тяжести. В этих случаях тест вторичен и делается обязательно и достаточно быстро независимо от нехватки тест-систем.
А что там, как дела в Днепре, филатовские могилки уже заполнились?
Наверно горы трупов с улиц убирают в них, и складируют в несколько слоёв уже
Неисповедимы пути господни: в марте Филатов копает 400 могил, в сентябре Филатов проводит день города с концертом на площади - надо же хоть кого-то в те могилы закопать оправдав растрату бюджетных средств.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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The two vaccines furthest along in development both must be kept frozen. Moderna's vaccine must be kept at -4 degrees Fahrenheit (-20 degrees Celsius), while Pfizer's must be kept at -94 F (-70 C). While -4 isn't much colder than the optimal home freezer's setting of 0 degrees F, -94 is more of a challenge.
Потенційна проблема зберігання
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Госпитализировал сегодня в больницу отца во Львове увидел гигантскую проблему. Попасть и пролечится в серьезное заведение по своей тематике даже со связями непросто. Все больницы заняты ковидом, даже специалисты которые там работают не могут никуда принять и только в телефонном режиме что то могут подсказать. К примеру сердечникам без инфарктов и инсультов практически нереально куда то в адекватное заведение попасть. Берегите своих родителей..
Как сообщает Handelsblatt, группа ученых из Италии, Франции, Германии, США и Японии направила письмо в медицинский журнал The Lancet с критикой исследований вакцины. Они отметили, что полные данные об испытании «Спутника V» на первой и второй фазах не были опубликованы.
Ученые под руководством профессора Энрико Буччи из Университета Темпл (США) указали на «грубые несоответствия» и «необъяснимые повторы». Они также усомнились в идентичном количестве антител у некоторых участников добровольной вакцинации.
«В России тестировали шесть разных версий вакцины на 76 пациентах, и хотя тестировались абсолютно разные вещи, цифры одинаковы. Очень маловероятно наблюдать такое большое число дублирующих данных… Это как бросить кости и несколько раз получить одну и ту же комбинацию цифр», — отметили авторы письма.
По словам специалистов, «данные выглядят так, как будто их обработали фотошопом».