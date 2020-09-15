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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1795179617971798

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:12

  ЛАД написав:Очень вряд ли, что статистика госпитализаций коррелирует с количеством тестов. В отличие от количества заболевших.
Госпитализируют людей с явными симптомами болезни, причём, в тяжёлом состоянии или хотя бы средней тяжести. В этих случаях тест вторичен и делается обязательно и достаточно быстро независимо от нехватки тест-систем.

Можете огласить ЭТИ симптомы?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:13

  Вкладчик1234 написав:Что не так на этом фото? :lol:

Зображення

Активный дед, уже и в Москве, и в Казани, и в Невьянск, и вот до Украины без цензуры добрался.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:15

  stryzhko написав:Мабуть підгледіли у Філатова.))
В Індонезії антимасочникам влаштували флешмоб із копанням могил для померлих від COVID-19
https://www.thejakartapost.com/news/202 ... masks.html

А что там, как дела в Днепре, филатовские могилки уже заполнились?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:18

  stm написав:Активный дед, уже и в Москве, и в Казани, и в Невьянск, и вот до Украины без цензуры добрался.

Ну до нас волны хайпов всегда позже докатываются.
А витрина похоже российская, и надписи
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  stryzhko написав:Мабуть підгледіли у Філатова.))
В Індонезії антимасочникам влаштували флешмоб із копанням могил для померлих від COVID-19
https://www.thejakartapost.com/news/202 ... masks.html

А что там, как дела в Днепре, филатовские могилки уже заполнились?

Наверно горы трупов с улиц убирают в них, и складируют в несколько слоёв уже
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:34

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  stryzhko написав:Мабуть підгледіли у Філатова.))
В Індонезії антимасочникам влаштували флешмоб із копанням могил для померлих від COVID-19
https://www.thejakartapost.com/news/202 ... masks.html

А что там, как дела в Днепре, филатовские могилки уже заполнились?

Наверно горы трупов с улиц убирают в них, и складируют в несколько слоёв уже

Неисповедимы пути господни: в марте Филатов копает 400 могил, в сентябре Филатов проводит день города с концертом на площади - надо же хоть кого-то в те могилы закопать оправдав растрату бюджетных средств. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:38

The two vaccines furthest along in development both must be kept frozen. Moderna's vaccine must be kept at -4 degrees Fahrenheit (-20 degrees Celsius), while Pfizer's must be kept at -94 F (-70 C). While -4 isn't much colder than the optimal home freezer's setting of 0 degrees F, -94 is more of a challenge.

Потенційна проблема зберігання
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:00

Госпитализировал сегодня в больницу отца во Львове увидел гигантскую проблему. Попасть и пролечится в серьезное заведение по своей тематике даже со связями непросто. Все больницы заняты ковидом, даже специалисты которые там работают не могут никуда принять и только в телефонном режиме что то могут подсказать.
К примеру сердечникам без инфарктов и инсультов практически нереально куда то в адекватное заведение попасть. Берегите своих родителей..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:14

  ЛАД написав:
  vetka написав:safonovstanislav
Ну иммунная система она такая, до сих пор полностью не изучена. Даже в средние века не все заболевали чумой и не все заболевшие умирали.

+ Вам поставил.
Добавлю только - если бы все люди реагировали на разную заразу одинаково, человечество как вид давно исчезло бы с лица Земли.

дик это к лучшему :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:19

  ЛАД написав:
Как сообщает Handelsblatt, группа ученых из Италии, Франции, Германии, США и Японии направила письмо в медицинский журнал The Lancet с критикой исследований вакцины. Они отметили, что полные данные об испытании «Спутника V» на первой и второй фазах не были опубликованы.

Ученые под руководством профессора Энрико Буччи из Университета Темпл (США) указали на «грубые несоответствия» и «необъяснимые повторы». Они также усомнились в идентичном количестве антител у некоторых участников добровольной вакцинации.

«В России тестировали шесть разных версий вакцины на 76 пациентах, и хотя тестировались абсолютно разные вещи, цифры одинаковы. Очень маловероятно наблюдать такое большое число дублирующих данных… Это как бросить кости и несколько раз получить одну и ту же комбинацию цифр», — отметили авторы письма.

По словам специалистов, «данные выглядят так, как будто их обработали фотошопом».

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/14/1863401.html

тут еще почитайте https://habr.com/ru/post/518348/
yama
 
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