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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1796179717981799

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:27

  vladislavlvov написав:Госпитализировал сегодня в больницу отца во Львове увидел гигантскую проблему. Попасть и пролечится в серьезное заведение по своей тематике даже со связями непросто. Все больницы заняты ковидом, даже специалисты которые там работают не могут никуда принять и только в телефонном режиме что то могут подсказать.
К примеру сердечникам без инфарктов и инсультов практически нереально куда то в адекватное заведение попасть. Берегите своих родителей..

Где-то в начале сентября 2-ого был в областной больнице на консультации , маски носят далеко не все врачи и медсестры ( чисто добровольно), записывался к узкоспециализированному врачу через частный сервис типа убера \уклона\болта но для докторов (док юа), так вот пациентов и посетителей тьма - все работало в нормальном обычном порядке , разницы с временами до ковд не заметил.
Вчера был в обычной большой поликлинике вул.Симоненка 4 - народу тьма , был в стоматологической поликлинике рядом - то же . в том числе Делал прививку от гепатита В себе , другие тоже делали прививки.
только мой дорогой стоматолог частник отказал когда услышал что я покашливаю , аргумент что у меня тонзилит не подействовал запросил ПЛР, ну что ж пришлось обращаться в см.выше.
Повезло госпитализация никому из знакоміх не понадобилась
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Вів 15 вер, 2020 13:03
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