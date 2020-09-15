Додано: Вів 15 вер, 2020 23:27

vladislavlvov написав: Госпитализировал сегодня в больницу отца во Львове увидел гигантскую проблему. Попасть и пролечится в серьезное заведение по своей тематике даже со связями непросто. Все больницы заняты ковидом, даже специалисты которые там работают не могут никуда принять и только в телефонном режиме что то могут подсказать.

К примеру сердечникам без инфарктов и инсультов практически нереально куда то в адекватное заведение попасть. Берегите своих родителей.. Госпитализировал сегодня в больницу отца во Львове увидел гигантскую проблему. Попасть и пролечится в серьезное заведение по своей тематике даже со связями непросто. Все больницы заняты ковидом, даже специалисты которые там работают не могут никуда принять и только в телефонном режиме что то могут подсказать.К примеру сердечникам без инфарктов и инсультов практически нереально куда то в адекватное заведение попасть. Берегите своих родителей..

Где-то в начале сентября 2-ого был в областной больнице на консультации , маски носят далеко не все врачи и медсестры ( чисто добровольно), записывался к узкоспециализированному врачу через частный сервис типа убера \уклона\болта но для докторов (док юа), так вот пациентов и посетителей тьма - все работало в нормальном обычном порядке , разницы с временами до ковд не заметил.Вчера был в обычной большой поликлинике вул.Симоненка 4 - народу тьма , был в стоматологической поликлинике рядом - то же . в том числе Делал прививку от гепатита В себе , другие тоже делали прививки.только мой дорогой стоматологотказал когда услышал что я покашливаю , аргумент что у меня тонзилит не подействовал запросил ПЛР, ну что ж пришлось обращаться в см.выше.Повезло госпитализация никому из знакоміх не понадобилась