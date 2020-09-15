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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1796179717981799

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 02:34

По официальным сообщениям, в России умерли от ковида около 19 тыс. человек. В расчете на миллион жителей это лишь 51-е место в мире.

Но демограф Алексей Ракша, минувшим летом уволенный из Росстата за излишнюю откровенность, оценивает так называемую избыточную смертность на 10 сентября (т.е. прирост числа умерших по сравнению с тем же отрезком прошлого года) в 90 тыс. Не у всех главная причина смерти — ковид, но по меньшей мере у двух третей, т. е. у 60 тыс. Так оно, видимо, и есть.
....
Не стоит принимать всерьез и ежедневно сообщаемое число новых зараженных (около 5,5 тыс.) Министр здравоохранения Михаил Мурашко на недавнем совещании в правительстве доложил, что в стране сейчас занято 99 тыс. ковидных коек. Если исходить из того, что в среднем человек проводит в больнице двадцать дней, то окажется, что в стационары ежедневно поступают около 5 тыс. заболевших. А это никак не монтируется с вышеназванной цифрой зараженных.

https://m.rosbalt.ru/blogs/2020/09/15/1863584.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 02:36

Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.

И это не особо проверенной вакциной? :shock:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 03:03

  ЛАД написав:
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.

И это не особо проверенной вакциной? :shock:
прокомментируете?


Да пусть русских всех вакцинируют чем угодно и не парятся.
Чем больше отбросят копыта, тем меньше эта сволочь будет сеять смерть на донбассах, в сириях и в ливиях. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:00

  ЛАД написав:
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.

И это не особо проверенной вакциной? :shock:
freeze, прокомментируете?


Поскольку практически все министры и депутаты там ухитрились привиться без очереди и жалоб нет, настало время и тех, кому вакцина нужна в первую очередь.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:С температурой 37,2 и потерей обоняния вас никто госпитализировать не будет.

С 39 тоже не будут. "Лечись дома, если не сможешь сбить Т таблеткой - вызывай скорую, мы собьем уколом".
Если дыхание тяжёлое, то тогда назначат рентген и по показаниям м.б.госпитализиоуют. В Херсоне уже массово начали болеть, вместе с началом школы. В школьных и классных чатах делятся, что около 50% дома болеют. Если один из них сделает тест и будет "+", то сделают всему классу. Если этого не будет, то переболеют , не попадая в статистику. (У знакомой дочка 11 лет переболела, с подтвержденным "+" Ковид. 5 дней была 38-39 температура и прошло.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронобесие продолжается.
Я постоянно без маски и где?
Ни дня на карантине не сидел, едил в транспорте, среди знакомых вирусокоронных нет.


Надо начать закрывать банки и супермаркеты и сразу увидите как коронобесие пройдет.

Пока это выгодно олигархам и власти, пока они на этом зарабатывают коронабесие не прекратится.
Востаннє редагувалось Lion+ в Сер 16 вер, 2020 08:31, всього редагувалось 1 раз.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Lion+ написав:Коронобесие продолжается.
Я постоянно без маски и где?
Ни дня на карантине не сидел, едил в транспорте, среди знакомых вирусокоронных нет.
Устройтесь санитаром в какое-нибудь коронавирусное отделение, думаю, у вас получится найти желаемое.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:34

  freeze написав:
Lion+ написав:Коронобесие продолжается.
Я постоянно без маски и где?
Ни дня на карантине не сидел, едил в транспорте, среди знакомых вирусокоронных нет.
Устройтесь санитаром в какое-нибудь коронавирусное отделение, думаю, у вас получится найти желаемое.


Может еще в туберкулезный диспансер пойти?

Достаточно того , что я живу как и жил ранее и не ограничиваю себя. Не понимаю этой разгоняемой истерии.
Прикупите себе шапочку из фольги.
5g тоже опасен?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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