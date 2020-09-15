По официальным сообщениям, в России умерли от ковида около 19 тыс. человек. В расчете на миллион жителей это лишь 51-е место в мире.
Но демограф Алексей Ракша, минувшим летом уволенный из Росстата за излишнюю откровенность, оценивает так называемую избыточную смертность на 10 сентября (т.е. прирост числа умерших по сравнению с тем же отрезком прошлого года) в 90 тыс. Не у всех главная причина смерти — ковид, но по меньшей мере у двух третей, т. е. у 60 тыс. Так оно, видимо, и есть. .... Не стоит принимать всерьез и ежедневно сообщаемое число новых зараженных (около 5,5 тыс.) Министр здравоохранения Михаил Мурашко на недавнем совещании в правительстве доложил, что в стране сейчас занято 99 тыс. ковидных коек. Если исходить из того, что в среднем человек проводит в больнице двадцать дней, то окажется, что в стационары ежедневно поступают около 5 тыс. заболевших. А это никак не монтируется с вышеназванной цифрой зараженных.
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.
И это не особо проверенной вакциной? freeze, прокомментируете?
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.
И это не особо проверенной вакциной? прокомментируете?
Да пусть русских всех вакцинируют чем угодно и не парятся. Чем больше отбросят копыта, тем меньше эта сволочь будет сеять смерть на донбассах, в сириях и в ливиях.
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.
И это не особо проверенной вакциной? freeze, прокомментируете?
Поскольку практически все министры и депутаты там ухитрились привиться без очереди и жалоб нет, настало время и тех, кому вакцина нужна в первую очередь.
ЛАД написав:С температурой 37,2 и потерей обоняния вас никто госпитализировать не будет.
С 39 тоже не будут. "Лечись дома, если не сможешь сбить Т таблеткой - вызывай скорую, мы собьем уколом". Если дыхание тяжёлое, то тогда назначат рентген и по показаниям м.б.госпитализиоуют. В Херсоне уже массово начали болеть, вместе с началом школы. В школьных и классных чатах делятся, что около 50% дома болеют. Если один из них сделает тест и будет "+", то сделают всему классу. Если этого не будет, то переболеют , не попадая в статистику. (У знакомой дочка 11 лет переболела, с подтвержденным "+" Ковид. 5 дней была 38-39 температура и прошло.