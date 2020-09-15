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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1797179817991800>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 02:34

По официальным сообщениям, в России умерли от ковида около 19 тыс. человек. В расчете на миллион жителей это лишь 51-е место в мире.

Но демограф Алексей Ракша, минувшим летом уволенный из Росстата за излишнюю откровенность, оценивает так называемую избыточную смертность на 10 сентября (т.е. прирост числа умерших по сравнению с тем же отрезком прошлого года) в 90 тыс. Не у всех главная причина смерти — ковид, но по меньшей мере у двух третей, т. е. у 60 тыс. Так оно, видимо, и есть.
....
Не стоит принимать всерьез и ежедневно сообщаемое число новых зараженных (около 5,5 тыс.) Министр здравоохранения Михаил Мурашко на недавнем совещании в правительстве доложил, что в стране сейчас занято 99 тыс. ковидных коек. Если исходить из того, что в среднем человек проводит в больнице двадцать дней, то окажется, что в стационары ежедневно поступают около 5 тыс. заболевших. А это никак не монтируется с вышеназванной цифрой зараженных.

https://m.rosbalt.ru/blogs/2020/09/15/1863584.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 02:36

Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.

И это не особо проверенной вакциной? :shock:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 03:03

  ЛАД написав:
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.

И это не особо проверенной вакциной? :shock:
прокомментируете?


Да пусть русских всех вакцинируют чем угодно и не парятся.
Чем больше отбросят копыта, тем меньше эта сволочь будет сеять смерть на донбассах, в сириях и в ливиях. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:00

  ЛАД написав:
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.

И это не особо проверенной вакциной? :shock:
freeze, прокомментируете?


Поскольку практически все министры и депутаты там ухитрились привиться без очереди и жалоб нет, настало время и тех, кому вакцина нужна в первую очередь.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:С температурой 37,2 и потерей обоняния вас никто госпитализировать не будет.

С 39 тоже не будут. "Лечись дома, если не сможешь сбить Т таблеткой - вызывай скорую, мы собьем уколом".
Если дыхание тяжёлое, то тогда назначат рентген и по показаниям м.б.госпитализиоуют. В Херсоне уже массово начали болеть, вместе с началом школы. В школьных и классных чатах делятся, что около 50% дома болеют. Если один из них сделает тест и будет "+", то сделают всему классу. Если этого не будет, то переболеют , не попадая в статистику. (У знакомой дочка 11 лет переболела, с подтвержденным "+" Ковид. 5 дней была 38-39 температура и прошло.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Lion+ написав:Коронобесие продолжается.
Я постоянно без маски и где?
Ни дня на карантине не сидел, едил в транспорте, среди знакомых вирусокоронных нет.
Устройтесь санитаром в какое-нибудь коронавирусное отделение, думаю, у вас получится найти желаемое.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:54

  Lion+ написав:
  freeze написав:
Lion+ написав:Коронобесие продолжается.
Я постоянно без маски и где?
Ни дня на карантине не сидел, едил в транспорте, среди знакомых вирусокоронных нет.
Устройтесь санитаром в какое-нибудь коронавирусное отделение, думаю, у вас получится найти желаемое.


Может еще в туберкулезный диспансер пойти?

Достаточно того , что я живу как и жил ранее и не ограничиваю себя. Не понимаю этой разгоняемой истерии.
Прикупите себе шапочку из фольги.
5g тоже опасен?


есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне.
до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье.
тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:02

  Lion+ написав:Может еще в туберкулезный диспансер пойти?

Достаточно того , что я живу как и жил ранее и не ограничиваю себя. Не понимаю этой разгоняемой истерии.
Прикупите себе шапочку из фольги.
5g тоже опасен?


Хорошая идея, устроиться в туберкулёзный диспансер. У вас наблюдается некоторый пунктик в голове по туберкулёзу - постоянные призывы к борьбе с ним, вот там можете в живую и побороться, а то здесь волну в холостую гоните - по сути борьба только на словах, а там будет на деле.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:30

  ЛАД написав:
  Vadim V написав:
  ЛАД написав:Очень вряд ли, что статистика госпитализаций коррелирует с количеством тестов. В отличие от количества заболевших.
Госпитализируют людей с явными симптомами болезни, причём, в тяжёлом состоянии или хотя бы средней тяжести. В этих случаях тест вторичен и делается обязательно и достаточно быстро независимо от нехватки тест-систем.

Можете огласить ЭТИ симптомы?

Вы выделили не те слова.
Тут основное - "в тяжёлом состоянии или хотя бы средней тяжести".
С температурой 37,2 и потерей обоняния вас никто госпитализировать не будет. Во всяком случае, если вы не мэр или депутат ВР.
Или Вас интересует, что такое средне-тяжёлое течение болезни?

Какие симптомы тяжёлого состояния или средней тяжести?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:35

  Vadim V написав:Какие симптомы тяжёлого состояния или средней тяжести?


При наличии значительной части симптомов из приведенной таблицы.
http://www.openneuro.ru/doctors/diagnos ... sostoyanie
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