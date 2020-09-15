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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:54
Lion+ написав:
Коронобесие продолжается.
Я постоянно без маски и где?
Слушайте, Друже, переболейте уже, и оставьте всех в покое.Сколтко вы будете ходить за всеми с рассказами "а вот я ничего не боюсь"?
Тут мало кто боится,но умеют работать с цифрами и анализировать. В отличии от вас.Петербур, смертность:
Апрель +4% (к апрелю 2019 году).
Май +32% (к маю 2019 года)
Июнь +55% (к июню 2019 года)
Июль +18% (к июлю 2019 года)
Август +10% (к августу 2019 года).
Безусловно, если сейчас мрут больше, значит когда-то наверное они не умрут второй раз. Но пока мрут.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:00
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