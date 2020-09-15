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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1797179817991800

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lion+ написав:Коронобесие продолжается.
Я постоянно без маски и где?

Слушайте, Друже, переболейте уже, и оставьте всех в покое.Сколтко вы будете ходить за всеми с рассказами "а вот я ничего не боюсь"?
Тут мало кто боится,но умеют работать с цифрами и анализировать. В отличии от вас.

Петербур, смертность:

Апрель +4% (к апрелю 2019 году).
Май +32% (к маю 2019 года)
Июнь +55% (к июню 2019 года)
Июль +18% (к июлю 2019 года)
Август +10% (к августу 2019 года).
Безусловно, если сейчас мрут больше, значит когда-то наверное они не умрут второй раз. Но пока мрут.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.who.int/ru/emergencies/dise ... onaviruses
Vadim V
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