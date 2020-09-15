Lion+ написав:Коронобесие продолжается. Я постоянно без маски и где?
Слушайте, Друже, переболейте уже, и оставьте всех в покое.Сколтко вы будете ходить за всеми с рассказами "а вот я ничего не боюсь"? Тут мало кто боится,но умеют работать с цифрами и анализировать. В отличии от вас.
Петербур, смертность:
Апрель +4% (к апрелю 2019 году). Май +32% (к маю 2019 года) Июнь +55% (к июню 2019 года) Июль +18% (к июлю 2019 года) Август +10% (к августу 2019 года). Безусловно, если сейчас мрут больше, значит когда-то наверное они не умрут второй раз. Но пока мрут.
Vadim V написав:https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
Вы сами нашли ответ на свой вопрос. В частности, в 3-м вопросе по Вашей ссылке:
...следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае наличия повышенной температуры тела и/или кашля, сопровождающихся затрудненным дыханием/одышкой, болью/ощущением заложенности в грудной клетке, нарушениями речи или движения.
На практике у нас чаще всего ориентируются на состояние легких.
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.
И это не особо проверенной вакциной? прокомментируете?
Да пусть русских всех вакцинируют чем угодно и не парятся. Чем больше отбросят копыта, тем меньше эта сволочь будет сеять смерть на донбассах, в сириях и в ливиях.
Дурь прогрессирует. Особенно часто сеют смерть пожилые педагоги и хроники.
«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — отмечается в тексте.
Япония установила рекорд по числу долгожителей. В стране проживают 80 тыс. 450 человек в возрасте от 100 и более лет, сообщает Минздрав Японии.
88% от общего числа долгожителей — женщины (70 тыс. 975). ....... Интересно, что в 1963 году в Японии насчитывалось всего 153 человека старше 100 лет, но уже в 1981 количество долгожителей превысило тысячу, а в 2012 году — 50 тыс. За восемь лет, к 2020 году, таких людей стало на 30 тыс. больше.