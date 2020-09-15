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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1798179918001801>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lion+ написав:Коронобесие продолжается.
Я постоянно без маски и где?

Слушайте, Друже, переболейте уже, и оставьте всех в покое.Сколтко вы будете ходить за всеми с рассказами "а вот я ничего не боюсь"?
Тут мало кто боится,но умеют работать с цифрами и анализировать. В отличии от вас.

Петербур, смертность:

Апрель +4% (к апрелю 2019 году).
Май +32% (к маю 2019 года)
Июнь +55% (к июню 2019 года)
Июль +18% (к июлю 2019 года)
Август +10% (к августу 2019 года).
Безусловно, если сейчас мрут больше, значит когда-то наверное они не умрут второй раз. Но пока мрут.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.who.int/ru/emergencies/dise ... onaviruses
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:16

  Vadim V написав:https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Вы сами нашли ответ на свой вопрос.
В частности, в 3-м вопросе по Вашей ссылке:
...следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае наличия повышенной температуры тела и/или кашля, сопровождающихся затрудненным дыханием/одышкой, болью/ощущением заложенности в грудной клетке, нарушениями речи или движения.

На практике у нас чаще всего ориентируются на состояние легких.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:19

  Libo написав:
  ЛАД написав:
Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется в конце ноября — начале декабря. До этого прививать будут представителей «группы риска» — медиков, пожилых педагогов, людей с хроническими заболеваниями.

И это не особо проверенной вакциной? :shock:
прокомментируете?


Да пусть русских всех вакцинируют чем угодно и не парятся.
Чем больше отбросят копыта, тем меньше эта сволочь будет сеять смерть на донбассах, в сириях и в ливиях. :?

Дурь прогрессирует.
Особенно часто сеют смерть пожилые педагоги и хроники.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:31

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — отмечается в тексте.

Мужчинам также советуют избегать зачатия ребенка.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/15/1863494.html
Наверное, это в связи со 100%-ой уверенностью в безопасности и безвредности вакцины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:33

Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/15/1863494.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:39

  ЛАД написав:Наверное, это в связи со 100%-ой уверенностью в безопасности и безвредности вакцины.


Насколько я знаю, беременным в принципе не делаются никакие вакцины, за исключением - по жизненным показателям - против бешенства.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:43

Япония установила рекорд по числу долгожителей. В стране проживают 80 тыс. 450 человек в возрасте от 100 и более лет, сообщает Минздрав Японии.

88% от общего числа долгожителей — женщины (70 тыс. 975).
.......
Интересно, что в 1963 году в Японии насчитывалось всего 153 человека старше 100 лет, но уже в 1981 количество долгожителей превысило тысячу, а в 2012 году — 50 тыс. За восемь лет, к 2020 году, таких людей стало на 30 тыс. больше.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863638.html
Да и вообще, население Японии достаточно старое.
При этом по смертности от ковида Япония на 142 месте в мире с результатом 11 смертей на 1 млн. населения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:46

  freeze написав:
  ЛАД написав:Наверное, это в связи со 100%-ой уверенностью в безопасности и безвредности вакцины.


Насколько я знаю, беременным в принципе не делаются никакие вакцины, за исключением - по жизненным показателям - против бешенства.

Согласен.
Но я подчеркнул "в течение трех месяцев после вакцинации".
И там ограничения для мужчин тоже. Даже на донорство спермы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav
 
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