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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:54
ЛАД написав: freeze написав: ЛАД написав:
Наверное, это в связи со 100%-ой уверенностью в безопасности и безвредности вакцины.
Насколько я знаю, беременным в принципе не делаются никакие вакцины, за исключением - по жизненным показателям - против бешенства.
Согласен.
Но я подчеркнул "в течение трех месяцев после
вакцинации".
И там ограничения для мужчин тоже. Даже на донорство спермы.
Иногда есть совершенно глупые законы, например, во Флориде запрещается гулять по улице с крокодилом.
Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:58
19yuriy91 написав:
есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне.
до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье.
тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.
Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой.
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