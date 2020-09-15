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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1798179918001801 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Сер 16 вер, 2020 10:54 ЛАД написав: freeze написав: ЛАД написав: Наверное, это в связи со 100%-ой уверенностью в безопасности и безвредности вакцины. Наверное, это в связи со 100%-ой уверенностью в безопасности и безвредности вакцины.



Насколько я знаю, беременным в принципе не делаются никакие вакцины, за исключением - по жизненным показателям - против бешенства. Насколько я знаю, беременным в принципе не делаются никакие вакцины, за исключением - по жизненным показателям - против бешенства.

Согласен.

Но я подчеркнул "в течение трех месяцев после вакцинации".

И там ограничения для мужчин тоже. Даже на донорство спермы. Согласен.Но я подчеркнул "в течение трех месяцеввакцинации".И там ограничения для мужчин тоже. Даже на донорство спермы.



Иногда есть совершенно глупые законы, например, во Флориде запрещается гулять по улице с крокодилом.

Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно. Иногда есть совершенно глупые законы, например, во Флориде запрещается гулять по улице с крокодилом.Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18375 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4415 раз. Подякували: 7137 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 10:58 19yuriy91 написав:

есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне.

до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье.

тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших. есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне.до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье.тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.

Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой. Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой. vetka Повідомлень: 6544 З нами з: 04.03.14 Подякував: 407 раз. Подякували: 1098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 12:30 РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию

https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/5 ... rom_main_1 Волгарь Повідомлень: 7693 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1798179918001801 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7227 1648067

ЛОБ Вів 15 вер, 2020 13:03