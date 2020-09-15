19yuriy91 написав: есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне. до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье. тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.
Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой.
19yuriy91 написав: есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне. до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье. тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.
Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой.
ну ясно же, шо сказки всё чему не хочется верить - сказки и выдумки и тока написанное самим собой - сущая правда пс а если санитаркой - это шото поменяло бы?
freeze написав: Иногда есть совершенно глупые законы, например, во Флориде запрещается гулять по улице с крокодилом. Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно.
Нет там глупых законов.Был случай..записан.прецендентное право..время такое.. Флорида есть рассадник крокодилов..
freeze написав:Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно.
Когда вмешиваешься в работу системы, о которой знаешь ровно ничего, лишняя перестраховка не помешает. Благо, что создатели вакцин это понимают. Иначе, выкатили бы на рынок уже с десяток разных вакцин от ковид с непредсказуемыми долговременными побочными эффектами.
19yuriy91 написав: есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне. до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье. тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.
Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой.
+500
1. Товарищ где-то 2. разговаривает со своей знакомой
Испорченный телефон.
p.s. медсестра или санитар - ИМХО в понимании обычного человека - это одно и то же. Могли и взять, ибо скорей всего желающих не много