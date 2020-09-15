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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1799180018011802>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:58

  19yuriy91 написав:
есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне.
до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье.
тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.

Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:30

РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию
https://www.rbc.ru/society/16/09/2020/5 ... rom_main_1
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:29

  vetka написав:
  19yuriy91 написав:
есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне.
до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье.
тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.

Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой.


ну ясно же, шо сказки
всё чему не хочется верить - сказки и выдумки
и тока написанное самим собой - сущая правда
пс
а если санитаркой - это шото поменяло бы?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:36

капслокный пропагандон вышел с отпуска
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Одесі вже виникла критична ситуація з поширенням коронавірусу через тотальне недотримання карантину. Лікарні, які беруть інфікованих людей, переповнені https://www.obozrevatel.com/ukr/odesa/m ... -odesi.htm
Sanna
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:50

  freeze написав:
Иногда есть совершенно глупые законы, например, во Флориде запрещается гулять по улице с крокодилом.
Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно.



Нет там глупых законов.Был случай..записан.прецендентное право..время такое..
Флорида есть рассадник крокодилов..
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:14

  freeze написав:Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно.

Когда вмешиваешься в работу системы, о которой знаешь ровно ничего, лишняя перестраховка не помешает. Благо, что создатели вакцин это понимают. Иначе, выкатили бы на рынок уже с десяток разных вакцин от ковид с непредсказуемыми долговременными побочными эффектами.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:16

  vetka написав:
  19yuriy91 написав:
есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне.
до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье.
тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.

Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой.


+500

1. Товарищ где-то
2. разговаривает со своей знакомой

Испорченный телефон.

p.s. медсестра или санитар - ИМХО в понимании обычного человека - это одно и то же.
Могли и взять, ибо скорей всего желающих не много
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:44

  Sanna написав:В Одесі вже виникла критична ситуація з поширенням коронавірусу через тотальне недотримання карантину. Лікарні, які беруть інфікованих людей, переповнені https://www.obozrevatel.com/ukr/odesa/m ... -odesi.htm

Ну все логично! Я еще в июле писала, что на меня в маске в Одессе смотрели, как на дуру.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.youtube.com/watch?v=3akkl0AT9-c

вся передача про ковид
наиболее интересно , на мой взгляд, с 40мин
19yuriy91
 
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