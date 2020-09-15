Додано: Сер 16 вер, 2020 15:54

wild.tomcat написав: вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить, а від носія , точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете? вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не, точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?

Маска для того, кто её носит, только по другой причине - чтоб создать иллюзию безопасности. Иначе бы людей было на работу не выгнать. А так, одел кассир в супермаркете маску, посетители в масках, и всё, ни один вирус "не пролетит". Чуть позже, ещё вколят, за деньги самих работников, вакцину-плацебо, и тогда будет полная безопасность.Просто повезло, что люди в Украине со слабым здоровьем, умерли раньше появления коронавируса, иначе было бы, как в Италии и Испании