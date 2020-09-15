19yuriy91 написав: есть у меня товарищ в москве, довольно скептически относился к короне. до разговора со своей знакомой, которая ушла из турбизнеса по причине закрытия и устроилась по полученной когда-то специальности медсестра в больницу по короне в подмосковье. тогда, с её слов, как думалось тогда, в разгар - первая половина весны, насколько помню, каждый день до 50 умерших.
Очередные сказки. Если мне не изменяет память, то медработник не работающий по специальности более трех лет теряет квалификацию. Ее могли взять разве что санитаркой.
+500
1. Товарищ где-то 2. разговаривает со своей знакомой
Испорченный телефон.
p.s. медсестра или санитар - ИМХО в понимании обычного человека - это одно и то же. Могли и взять, ибо скорей всего желающих не много
акуеть т.е. , если ваш товарищ скажет, что его знакомая прилетела из германии и там ей удалось купить редкую пластинку - почти наверняка пистёж
Если закрыть везде банки и супермаркеты, то посмотрите как коронавирус сразу пойдет на спад.
Обычные маски не помогают от коронавируса, размеры сеточки явно не соответствуют
вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить, а від носія , точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?
Пока что речь конкретно идёт о проведении клинических испытаний. Там дальше:
Сопредседатель совета директоров и управляющий директор Dr. Reddy’s Г.В. Прасад поприветствовал проведение в Индии третьей фазы испытаний вакцины и выразил надежду, что она поможет бороться с коронавирусом в стране.
И ещё:
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург обещал, что она будет обеспечивать иммунитет от COVID-19 как минимум в течение двух лет.
Обещание решительное, но непонятно на чём основанное. По-моему, это из серии "говорите и вы" или п...(говорить) не мешки ворочать.
Як пояснила епідеміолог, COVID-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом.
«З'явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один з членів сім’ї, обстежують його родича. І при відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію», — розповіла Тімко.
Вона додала, що таких хворих стає все більше і більше, їх виявляють щодня
Востаннє редагувалось Sanna в Сер 16 вер, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
можна прийняти закон, що хто голосував за Зе на того поширюється дія закона
freeze написав:
ЛАД написав:
freeze написав: Насколько я знаю, беременным в принципе не делаются никакие вакцины, за исключением - по жизненным показателям - против бешенства.
Согласен. Но я подчеркнул "в течение трех месяцев после вакцинации". И там ограничения для мужчин тоже. Даже на донорство спермы.
Иногда есть совершенно глупые законы, например, во Флориде запрещается гулять по улице с крокодилом. Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно.
wild.tomcat написав:вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить, а від носія , точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?
Маска для того, кто её носит, только по другой причине - чтоб создать иллюзию безопасности. Иначе бы людей было на работу не выгнать. А так, одел кассир в супермаркете маску, посетители в масках, и всё, ни один вирус "не пролетит". Чуть позже, ещё вколят, за деньги самих работников, вакцину-плацебо, и тогда будет полная безопасность.
Просто повезло, что люди в Украине со слабым здоровьем, умерли раньше появления коронавируса, иначе было бы, как в Италии и Испании
Як пояснила епідеміолог, COVID-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом.
«З'явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один з членів сім’ї, обстежують його родича. І при відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію», — розповіла Тімко.
Вона додала, що таких хворих стає все більше і більше, їх виявляють щодня
Объяснение так себе. Возможно, я чего-то не понимаю, но то, что "організм не готовий приймати" изменения вируса не означает, что организм никак не реагирует на двухстороннее воспаление лёгких и у человека нет ни одышки, ни кашля.