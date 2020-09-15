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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06
wild.tomcat написав: Lion+ написав:
.....
Обычные маски не помогают от коронавируса, размеры сеточки явно не соответствуют
вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить
, а від носія
, точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?
Самое бесполезное занятие пытаться что-то объяснить человеку, который не хочет понимать.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:21
safonovstanislav написав: wild.tomcat написав:
вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить
, а від носія
, точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?
Маска для того, кто её носит, только по другой причине - чтоб создать иллюзию безопасности. Иначе бы людей было на работу не выгнать. А так, одел кассир в супермаркете маску, посетители в масках, и всё, ни один вирус "не пролетит". Чуть позже, ещё вколят, за деньги самих работников, вакцину-плацебо, и тогда будет полная безопасность.
Просто повезло, что люди в Украине со слабым здоровьем, умерли раньше появления коронавируса, иначе было бы, как в Италии и Испании
ще один... спеціаліст.
я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось так
судячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж.
буде натхнення, може знайду ту писанину.
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