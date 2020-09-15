Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1801180218031804> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06 wild.tomcat написав: Lion+ написав: .....

Обычные маски не помогают от коронавируса, размеры сеточки явно не соответствуют .....Обычные маски не помогают от коронавируса, размеры сеточки явно не соответствуют



вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить, а від носія , точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете? вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не, точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?

Самое бесполезное занятие пытаться что-то объяснить человеку, который не хочет понимать. Самое бесполезное занятие пытаться что-то объяснить человеку, который не хочет понимать. ЛАД 2 Повідомлень: 17197 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4540 раз. Подякували: 4220 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 16:21 safonovstanislav написав: wild.tomcat написав: вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить, а від носія , точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете? вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не, точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?

Маска для того, кто её носит, только по другой причине - чтоб создать иллюзию безопасности. Иначе бы людей было на работу не выгнать. А так, одел кассир в супермаркете маску, посетители в масках, и всё, ни один вирус "не пролетит". Чуть позже, ещё вколят, за деньги самих работников, вакцину-плацебо, и тогда будет полная безопасность.



Просто повезло, что люди в Украине со слабым здоровьем, умерли раньше появления коронавируса, иначе было бы, как в Италии и Испании Маска для того, кто её носит, только по другой причине - чтоб создать иллюзию безопасности. Иначе бы людей было на работу не выгнать. А так, одел кассир в супермаркете маску, посетители в масках, и всё, ни один вирус "не пролетит". Чуть позже, ещё вколят, за деньги самих работников, вакцину-плацебо, и тогда будет полная безопасность.Просто повезло, что люди в Украине со слабым здоровьем, умерли раньше появления коронавируса, иначе было бы, как в Италии и Испании



ще один... спеціаліст.



я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось так судячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж.

буде натхнення, може знайду ту писанину. ще один... спеціаліст.я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось таксудячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж.буде натхнення, може знайду ту писанину. wild.tomcat Повідомлень: 950 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 16:52 wild.tomcat написав: я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось так судячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж.

буде натхнення, може знайду ту писанину. я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось таксудячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж.буде натхнення, може знайду ту писанину.

Вы всё перекрутили. Если в вузе не учат разработке сайтов, то, чтоб стать разработчиком сайтов, нужно доучиваться самостоятельно. Если в вузе не учат разработке приложений, то, чтоб стать разработчиком приложений, нужно доучиваться самостоятельно. А чему учили? Нейронным сетям. Где они используются? Практически нигде. Так, вопрос, зачем нужен вуз, если в нём не дают НИКАКИХ полезных знаний? Вы всё перекрутили. Если в вузе не учат разработке сайтов, то, чтоб стать разработчиком сайтов, нужно доучиваться самостоятельно. Если в вузе не учат разработке приложений, то, чтоб стать разработчиком приложений, нужно доучиваться самостоятельно. А чему учили? Нейронным сетям. Где они используются? Практически нигде. Так, вопрос, зачем нужен вуз, если в нём не дают НИКАКИХ полезных знаний? safonovstanislav Повідомлень: 2904 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 16:55 safonovstanislav написав: freeze написав: Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно. Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно.

Когда вмешиваешься в работу системы, о которой знаешь ровно ничего, лишняя перестраховка не помешает. Благо, что создатели вакцин это понимают. Иначе, выкатили бы на рынок уже с десяток разных вакцин от ковид с непредсказуемыми долговременными побочными эффектами. Когда вмешиваешься в работу системы, о которой знаешь ровно ничего, лишняя перестраховка не помешает. Благо, что создатели вакцин это понимают. Иначе, выкатили бы на рынок уже с десяток разных вакцин от ковид с непредсказуемыми долговременными побочными эффектами.



Я так понимаю, что кроме истеричной боязни темной комнаты, где может жить Барабашка, никто не сможет показать примеры ужасных непредсказуемых последствий при испытаниях сотен вакцин за последние двадцать лет, когда стали делать вакцины нового поколения методами биотехнологий. Я так понимаю, что кроме истеричной боязни темной комнаты, где может жить Барабашка, никто не сможет показать примеры ужасных непредсказуемых последствий при испытаниях сотен вакцин за последние двадцать лет, когда стали делать вакцины нового поколения методами биотехнологий. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18380 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4417 раз. Подякували: 7137 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 16:59 ЛАД написав: Самое бесполезное занятие пытаться что-то объяснить человеку, который не хочет понимать. Самое бесполезное занятие пытаться что-то объяснить человеку, который не хочет понимать.

Что нужно понять? Статьи из жёлтой прессы, где рассказывается, что вирусы не могут пролететь сквозь дырки в маске, размер которых в 1000000-100000000 больше размера вирусов? Тут, хватит обычной логики, чтоб понять, что никакое прилипание вируса к частичкам воды не спасёт. Что нужно понять? Статьи из жёлтой прессы, где рассказывается, что вирусы не могут пролететь сквозь дырки в маске, размер которых в 1000000-100000000 больше размера вирусов? Тут, хватит обычной логики, чтоб понять, что никакое прилипание вируса к частичкам воды не спасёт. safonovstanislav Повідомлень: 2904 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:00 freeze написав:

Я так понимаю, что кроме истеричной боязни темной комнаты, где может жить Барабашка, никто не сможет показать примеры ужасных непредсказуемых последствий при испытаниях сотен вакцин за последние двадцать лет, когда стали делать вакцины нового поколения методами биотехнологий. Я так понимаю, что кроме истеричной боязни темной комнаты, где может жить Барабашка, никто не сможет показать примеры ужасных непредсказуемых последствий при испытаниях сотен вакцин за последние двадцать лет, когда стали делать вакцины нового поколения методами биотехнологий.



Вот вы мне лучше ответь те вопрос как при приказе гшиммлера окончательном решении вопроса,и оккупации адесы во второй мировой вы все еще остались? Вот вы мне лучше ответь те вопрос как при приказе гшиммлера окончательном решении вопроса,и оккупации адесы во второй мировой вы все еще остались? Vladik Повідомлень: 83 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:03 freeze написав: .. нового поколения методами биотехнологий. .. нового поколения методами биотехнологий.

Проблема в том, что это больше красивые названия для инвесторов, чем реальные технологии Проблема в том, что это больше красивые названия для инвесторов, чем реальные технологии safonovstanislav Повідомлень: 2904 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:03 Lion+ написав:



Обычные маски не помогают от коронавируса, размеры сеточки явно не соответствуют





Рука-лицо, вот что бывает когда на школьных уроках биологии и физики считаешь ворон вместо постижения азбучных истин.

Вирусы не летают по воздуху сами по себе, они перемещаются по воздуху в виде достаточно больших агрегаций - кусочков слизи, слюны, мокроты, которые обладают достаточно значимым физическим размером по сравнению с делениями медицинской маски.



Помню, когда только развивалась эпидемия ВИЧ, сектанты вот также аналогично смеялись над врачами с аргументами, что вирус ВИЧ меньше размеров пор растянутого презерватива в 50 раз, поэтому пользоваться презервативами бессмысленно для профилактики заражения. Рука-лицо, вот что бывает когда на школьных уроках биологии и физики считаешь ворон вместо постижения азбучных истин.Вирусы не летают по воздуху сами по себе, они перемещаются по воздуху в виде достаточно больших агрегаций - кусочков слизи, слюны, мокроты, которые обладают достаточно значимым физическим размером по сравнению с делениями медицинской маски.Помню, когда только развивалась эпидемия ВИЧ, сектанты вот также аналогично смеялись над врачами с аргументами, что вирус ВИЧ меньше размеров пор растянутого презерватива в 50 раз, поэтому пользоваться презервативами бессмысленно для профилактики заражения. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18380 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4417 раз. Подякували: 7137 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:05 safonovstanislav написав: freeze написав: .. нового поколения методами биотехнологий. .. нового поколения методами биотехнологий.

Проблема в том, что это больше красивые названия для инвесторов, чем реальные технологии Проблема в том, что это больше красивые названия для инвесторов, чем реальные технологии



Мне кажется проблема у вас в голове, вы не можете понять как работают методы генной инженерии. А то что понять нельзя, мозг автоматически отправляет в отрицание. Мне кажется проблема у вас в голове, вы не можете понять как работают методы генной инженерии. А то что понять нельзя, мозг автоматически отправляет в отрицание. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18380 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4417 раз. Подякували: 7137 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:17 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: .. нового поколения методами биотехнологий. .. нового поколения методами биотехнологий.

Проблема в том, что это больше красивые названия для инвесторов, чем реальные технологии Проблема в том, что это больше красивые названия для инвесторов, чем реальные технологии



Мне кажется проблема у вас в голове, вы не можете понять как работают методы генной инженерии. А то что понять нельзя, мозг автоматически отправляет в отрицание. Мне кажется проблема у вас в голове, вы не можете понять как работают методы генной инженерии. А то что понять нельзя, мозг автоматически отправляет в отрицание.

Какая генная инженерия? Еле-еле только начинают со скрипом разбираться, как разворачиваются многоклеточные организмы из одной клетки. Вы забежали вперёд лет на 20. Evo devo Какая генная инженерия? Еле-еле только начинают со скрипом разбираться, как разворачиваются многоклеточные организмы из одной клетки. Вы забежали вперёд лет на 20. Evo devo safonovstanislav Повідомлень: 2904 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1801180218031804> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: stm vitaliian і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7227 1648151

ЛОБ Вів 15 вер, 2020 13:03