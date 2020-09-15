Lion+ написав:..... Обычные маски не помогают от коронавируса, размеры сеточки явно не соответствуют
вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить, а від носія , точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?
Самое бесполезное занятие пытаться что-то объяснить человеку, который не хочет понимать.
wild.tomcat написав:вам же 1000 і 1 раз вже пояснювали, що маска не для того, хто її носить, а від носія , точніше від слюни і соплів носія маски, які виділяються при диханні і розмові і які можуть містити в собі вірусняк. і якраз їх, в силу розмірів, маска чудово фільтрує. ви і правда настільки, навіть не знаю, як культурно сказати, не розумний, чи як, що зрозуміти цього не можете?
Маска для того, кто её носит, только по другой причине - чтоб создать иллюзию безопасности. Иначе бы людей было на работу не выгнать. А так, одел кассир в супермаркете маску, посетители в масках, и всё, ни один вирус "не пролетит". Чуть позже, ещё вколят, за деньги самих работников, вакцину-плацебо, и тогда будет полная безопасность.
Просто повезло, что люди в Украине со слабым здоровьем, умерли раньше появления коронавируса, иначе было бы, как в Италии и Испании
ще один... спеціаліст.
я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось так судячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж. буде натхнення, може знайду ту писанину.
wild.tomcat написав:я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось так судячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж. буде натхнення, може знайду ту писанину.
Вы всё перекрутили. Если в вузе не учат разработке сайтов, то, чтоб стать разработчиком сайтов, нужно доучиваться самостоятельно. Если в вузе не учат разработке приложений, то, чтоб стать разработчиком приложений, нужно доучиваться самостоятельно. А чему учили? Нейронным сетям. Где они используются? Практически нигде. Так, вопрос, зачем нужен вуз, если в нём не дают НИКАКИХ полезных знаний?
freeze написав:Как я понимаю, за всю историю вакцинации не наблюдалось ни одной плохой взаимосвязи между донором спермы и сделанной вакциной от чего-либо. Но перестраховаться можно.
Когда вмешиваешься в работу системы, о которой знаешь ровно ничего, лишняя перестраховка не помешает. Благо, что создатели вакцин это понимают. Иначе, выкатили бы на рынок уже с десяток разных вакцин от ковид с непредсказуемыми долговременными побочными эффектами.
Я так понимаю, что кроме истеричной боязни темной комнаты, где может жить Барабашка, никто не сможет показать примеры ужасных непредсказуемых последствий при испытаниях сотен вакцин за последние двадцать лет, когда стали делать вакцины нового поколения методами биотехнологий.
ЛАД написав:Самое бесполезное занятие пытаться что-то объяснить человеку, который не хочет понимать.
Что нужно понять? Статьи из жёлтой прессы, где рассказывается, что вирусы не могут пролететь сквозь дырки в маске, размер которых в 1000000-100000000 больше размера вирусов? Тут, хватит обычной логики, чтоб понять, что никакое прилипание вируса к частичкам воды не спасёт.
freeze написав: Я так понимаю, что кроме истеричной боязни темной комнаты, где может жить Барабашка, никто не сможет показать примеры ужасных непредсказуемых последствий при испытаниях сотен вакцин за последние двадцать лет, когда стали делать вакцины нового поколения методами биотехнологий.
Вот вы мне лучше ответь те вопрос как при приказе гшиммлера окончательном решении вопроса,и оккупации адесы во второй мировой вы все еще остались?
Обычные маски не помогают от коронавируса, размеры сеточки явно не соответствуют
Рука-лицо, вот что бывает когда на школьных уроках биологии и физики считаешь ворон вместо постижения азбучных истин. Вирусы не летают по воздуху сами по себе, они перемещаются по воздуху в виде достаточно больших агрегаций - кусочков слизи, слюны, мокроты, которые обладают достаточно значимым физическим размером по сравнению с делениями медицинской маски.
Помню, когда только развивалась эпидемия ВИЧ, сектанты вот также аналогично смеялись над врачами с аргументами, что вирус ВИЧ меньше размеров пор растянутого презерватива в 50 раз, поэтому пользоваться презервативами бессмысленно для профилактики заражения.