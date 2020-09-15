freeze написав: Мне кажется проблема у вас в голове, вы не можете понять как работают методы генной инженерии. А то что понять нельзя, мозг автоматически отправляет в отрицание.
Какая генная инженерия? Еле-еле только начинают со скрипом разбираться, как разворачиваются многоклеточные организмы из одной клетки. Вы забежали вперёд лет на 20. Evo devo
Смешно. Изучите каким образом делаются банальные прививки от гриппа, которыми вакцинируются десятки миллионов людей ежегодно, ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.
wild.tomcat написав:я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось так судячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж. буде натхнення, може знайду ту писанину.
Вы всё перекрутили. Если в вузе не учат разработке сайтов, то, чтоб стать разработчиком сайтов, нужно доучиваться самостоятельно. Если в вузе не учат разработке приложений, то, чтоб стать разработчиком приложений, нужно доучиваться самостоятельно. А чему учили? Нейронным сетям. Где они используются? Практически нигде. Так, вопрос, зачем нужен вуз, если в нём не дают НИКАКИХ полезных знаний?
печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися (отака хня, малята ) далі, звісно вже сам, з набутим (ну чи не набутим, кому як) багажом знань. ну і загальний розвиток особистості теж ніби як не на останньому плані. якщо ви обмежили себе вебдизайном, то справа ваша, але айті різне буває. он в якому-небудь боінгу напевно ж використовують по для розробки та проектування фюзеляжів сучасних лайнерів на базі всіляких новітніх композитів. ви ж розумієте, що таке по без знання аеродинаміки, матеріалознавства, сопромату і т.д. не напишеш, правда? а в якихось ролс-ройсах з прат-уітнями подібне по використовують для розробки та проектування новітніх двигунів - знову ж знання термодинаміки, того ж матеріалознавства з сопроматом і т.д. і таких прикладів можна наводити до нескінченності. і всі вони теж, напевно дарма штани в університеті протирали. а могли запросто після 3х місячних курсів програмерів все те ж робити. вам з вашим запитами не у вуз йти треба було, а в пту. все, офтоп завершив. всеодно без толку
freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.
Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.
Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
Бред уже пишите полный. Попробуйте наоблучать радиацией картоху, чтобы она вырабатывала яд, убивающий колорадских жуков. Извините, прекращаю дискуссию с вами по причине ее полной идиотичности
Я так понимаю нижеприведённый текст для вас как бред сивой кобылы, и генной инженерии нет.
Авторы статьи решили эту проблему, «заставив» картофель производить не короткие РНК, а их заготовки — длинные спиралевидные молекулы «двойной» РНК, которые обычно производятся внутри клетки и затем разрезаются на мелкие части специальным ферментом-дайсером (от англ. dice — рубить на кусочки).
Ученым удалось избежать разрезания этих заготовок при помощи крайне простого приема. Они встроили фрагмент ДНК, отвечающий за их сборку, в геном хлоропластов — особых клеточных структур, преобразующих энергию света в сахара. Хлоропласты обособлены от всех остальных частей растения и в них нет ферментов-дайсеров, так как в прошлом они были примитивными сине-зелеными микробами, которых постепенно «приручили» предки современных растений.
wild.tomcat написав:печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися
Что ещё могут сказать преподы, которые не могут научить ничему полезному? Мы учим учиться. И так прошло 3 года (3—5 курс). А потом, из 90 человек потока по специальности работает максимум 5, т. к. с it-знаниями из универа, можно только улицы мести под окнами it-компаний
wild.tomcat написав:печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися
Что ещё могут сказать преподы, которые не могут научить ничему полезному? Мы учим учиться. И так прошло 3 года (3—5 курс). А потом, из 90 человек потока по специальности работает максимум 5, т. к. с it-знаниями из универа, можно только улицы мести под окнами it-компаний
А можно ВУЗ в котором из выпуска ИТ по специальности аж 5 устроились?