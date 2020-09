Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1801180218031804 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Сер 16 вер, 2020 17:21 safonovstanislav написав: freeze написав:

Мне кажется проблема у вас в голове, вы не можете понять как работают методы генной инженерии. А то что понять нельзя, мозг автоматически отправляет в отрицание. Мне кажется проблема у вас в голове, вы не можете понять как работают методы генной инженерии. А то что понять нельзя, мозг автоматически отправляет в отрицание.

Какая генная инженерия? Еле-еле только начинают со скрипом разбираться, как разворачиваются многоклеточные организмы из одной клетки. Вы забежали вперёд лет на 20. Evo devo Какая генная инженерия? Еле-еле только начинают со скрипом разбираться, как разворачиваются многоклеточные организмы из одной клетки. Вы забежали вперёд лет на 20. Evo devo



Смешно. Изучите каким образом делаются банальные прививки от гриппа, которыми вакцинируются десятки миллионов людей ежегодно, ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами. Смешно. Изучите каким образом делаются банальные прививки от гриппа, которыми вакцинируются десятки миллионов людей ежегодно, ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18380 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4417 раз. Подякували: 7137 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:28 safonovstanislav написав: wild.tomcat написав: я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось так судячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж.

буде натхнення, може знайду ту писанину. я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось таксудячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж.буде натхнення, може знайду ту писанину.

Вы всё перекрутили. Если в вузе не учат разработке сайтов, то, чтоб стать разработчиком сайтов, нужно доучиваться самостоятельно. Если в вузе не учат разработке приложений, то, чтоб стать разработчиком приложений, нужно доучиваться самостоятельно. А чему учили? Нейронным сетям. Где они используются? Практически нигде. Так, вопрос, зачем нужен вуз, если в нём не дают НИКАКИХ полезных знаний? Вы всё перекрутили. Если в вузе не учат разработке сайтов, то, чтоб стать разработчиком сайтов, нужно доучиваться самостоятельно. Если в вузе не учат разработке приложений, то, чтоб стать разработчиком приложений, нужно доучиваться самостоятельно. А чему учили? Нейронным сетям. Где они используются? Практически нигде. Так, вопрос, зачем нужен вуз, если в нём не дают НИКАКИХ полезных знаний?



печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися (отака хня, малята ) далі, звісно вже сам, з набутим (ну чи не набутим, кому як) багажом знань. ну і загальний розвиток особистості теж ніби як не на останньому плані. якщо ви обмежили себе вебдизайном, то справа ваша, але айті різне буває. он в якому-небудь боінгу напевно ж використовують по для розробки та проектування фюзеляжів сучасних лайнерів на базі всіляких новітніх композитів. ви ж розумієте, що таке по без знання аеродинаміки, матеріалознавства, сопромату і т.д. не напишеш, правда? а в якихось ролс-ройсах з прат-уітнями подібне по використовують для розробки та проектування новітніх двигунів - знову ж знання термодинаміки, того ж матеріалознавства з сопроматом і т.д. і таких прикладів можна наводити до нескінченності. і всі вони теж, напевно дарма штани в університеті протирали. а могли запросто після 3х місячних курсів програмерів все те ж робити. вам з вашим запитами не у вуз йти треба було, а в пту.

все, офтоп завершив. всеодно без толку печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися (отака хня, малята) далі, звісно вже сам, з набутим (ну чи не набутим, кому як) багажом знань. ну і загальний розвиток особистості теж ніби як не на останньому плані. якщо ви обмежили себе вебдизайном, то справа ваша, але айті різне буває. он в якому-небудь боінгу напевно ж використовують по для розробки та проектування фюзеляжів сучасних лайнерів на базі всіляких новітніх композитів. ви ж розумієте, що таке по без знання аеродинаміки, матеріалознавства, сопромату і т.д. не напишеш, правда? а в якихось ролс-ройсах з прат-уітнями подібне по використовують для розробки та проектування новітніх двигунів - знову ж знання термодинаміки, того ж матеріалознавства з сопроматом і т.д. і таких прикладів можна наводити до нескінченності. і всі вони теж, напевно дарма штани в університеті протирали. а могли запросто після 3х місячних курсів програмерів все те ж робити. вам з вашим запитами не у вуз йти треба було, а в пту.все, офтоп завершив. всеодно без толку wild.tomcat Повідомлень: 950 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:29 freeze написав: ... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами. ... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.

Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол safonovstanislav Повідомлень: 2904 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:34 Re: Эпидемия коронавируса в мире 19yuriy91 написав: а если санитаркой - это шото поменяло бы? а если санитаркой - это шото поменяло бы?

Думаю для Москвы суточная цифра в 50 умерших - это ни о чём. Что каждая московская санитарка знает. Думаю для Москвы суточная цифра в 50 умерших - это ни о чём. Что каждая московская санитарка знает.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1312 З нами з: 06.08.19 Подякував: 321 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:37 safonovstanislav написав: freeze написав: ... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами. ... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.

Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол



Бред уже пишите полный.

Попробуйте наоблучать радиацией картоху, чтобы она вырабатывала яд, убивающий колорадских жуков.

Извините, прекращаю дискуссию с вами по причине ее полной идиотичности



Я так понимаю нижеприведённый текст для вас как бред сивой кобылы, и генной инженерии нет.



Авторы статьи решили эту проблему, «заставив» картофель производить не короткие РНК, а их заготовки — длинные спиралевидные молекулы «двойной» РНК, которые обычно производятся внутри клетки и затем разрезаются на мелкие части специальным ферментом-дайсером (от англ. dice — рубить на кусочки).



Ученым удалось избежать разрезания этих заготовок при помощи крайне простого приема. Они встроили фрагмент ДНК, отвечающий за их сборку, в геном хлоропластов — особых клеточных структур, преобразующих энергию света в сахара. Хлоропласты обособлены от всех остальных частей растения и в них нет ферментов-дайсеров, так как в прошлом они были примитивными сине-зелеными микробами, которых постепенно «приручили» предки современных растений.



https://infoindustria.com.ua/transgenny ... ogo-zhuka/ Бред уже пишите полный.Попробуйте наоблучать радиацией картоху, чтобы она вырабатывала яд, убивающий колорадских жуков.Извините, прекращаю дискуссию с вами по причине ее полной идиотичностиЯ так понимаю нижеприведённый текст для вас как бред сивой кобылы, и генной инженерии нет.Авторы статьи решили эту проблему, «заставив» картофель производить не короткие РНК, а их заготовки — длинные спиралевидные молекулы «двойной» РНК, которые обычно производятся внутри клетки и затем разрезаются на мелкие части специальным ферментом-дайсером (от англ. dice — рубить на кусочки).Ученым удалось избежать разрезания этих заготовок при помощи крайне простого приема. Они встроили фрагмент ДНК, отвечающий за их сборку, в геном хлоропластов — особых клеточных структур, преобразующих энергию света в сахара. Хлоропласты обособлены от всех остальных частей растения и в них нет ферментов-дайсеров, так как в прошлом они были примитивными сине-зелеными микробами, которых постепенно «приручили» предки современных растений. Востаннє редагувалось freeze в Сер 16 вер, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18380 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4417 раз. Подякували: 7137 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:37 wild.tomcat написав: печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися

Что ещё могут сказать преподы, которые не могут научить ничему полезному? Мы учим учиться. И так прошло 3 года (3—5 курс). А потом, из 90 человек потока по специальности работает максимум 5, т. к. с it-знаниями из универа, можно только улицы мести под окнами it-компаний Что ещё могут сказать преподы, которые не могут научить ничему полезному? Мы учим учиться. И так прошло 3 года (3—5 курс). А потом, из 90 человек потока по специальности работает максимум 5, т. к. с it-знаниями из универа, можно только улицы мести под окнами it-компаний safonovstanislav Повідомлень: 2904 З нами з: 10.05.14 Подякував: 211 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 17:54 safonovstanislav написав: wild.tomcat написав: печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися

Что ещё могут сказать преподы, которые не могут научить ничему полезному? Мы учим учиться. И так прошло 3 года (3—5 курс). А потом, из 90 человек потока по специальности работает максимум 5, т. к. с it-знаниями из универа, можно только улицы мести под окнами it-компаний Что ещё могут сказать преподы, которые не могут научить ничему полезному? Мы учим учиться. И так прошло 3 года (3—5 курс). А потом, из 90 человек потока по специальности работает максимум 5, т. к. с it-знаниями из универа, можно только улицы мести под окнами it-компаний

А можно ВУЗ в котором из выпуска ИТ по специальности аж 5 устроились? А можно ВУЗ в котором из выпуска ИТ по специальности аж 5 устроились? stm

Повідомлень: 2537 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 446 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1801180218031804 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: stm і 0 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7227 1648151

ЛОБ Вів 15 вер, 2020 13:03