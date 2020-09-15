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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1801180218031804

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:21

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
Мне кажется проблема у вас в голове, вы не можете понять как работают методы генной инженерии. А то что понять нельзя, мозг автоматически отправляет в отрицание.

Какая генная инженерия? Еле-еле только начинают со скрипом разбираться, как разворачиваются многоклеточные организмы из одной клетки. Вы забежали вперёд лет на 20. Evo devo


Смешно. Изучите каким образом делаются банальные прививки от гриппа, которыми вакцинируются десятки миллионов людей ежегодно, ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:28

  safonovstanislav написав:
  wild.tomcat написав:я, вас, між іншим, памятаю. саме ви тут на форумі якось писали, що ви дарма витратили час проведений в вузі. що справжнім айтішникам вища освіта не потрібна і замість навчання ви "краще б вивчали якісь там АРІ", якось так :D судячи з вашої писанини, час в універі ви таки провели дарма. та і в школі напевно теж. :mrgreen:
буде натхнення, може знайду ту писанину.

Вы всё перекрутили. Если в вузе не учат разработке сайтов, то, чтоб стать разработчиком сайтов, нужно доучиваться самостоятельно. Если в вузе не учат разработке приложений, то, чтоб стать разработчиком приложений, нужно доучиваться самостоятельно. А чему учили? Нейронным сетям. Где они используются? Практически нигде. Так, вопрос, зачем нужен вуз, если в нём не дают НИКАКИХ полезных знаний?


печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися (отака хня, малята :) ) далі, звісно вже сам, з набутим (ну чи не набутим, кому як) багажом знань. ну і загальний розвиток особистості теж ніби як не на останньому плані. якщо ви обмежили себе вебдизайном, то справа ваша, але айті різне буває. он в якому-небудь боінгу напевно ж використовують по для розробки та проектування фюзеляжів сучасних лайнерів на базі всіляких новітніх композитів. ви ж розумієте, що таке по без знання аеродинаміки, матеріалознавства, сопромату і т.д. не напишеш, правда? а в якихось ролс-ройсах з прат-уітнями подібне по використовують для розробки та проектування новітніх двигунів - знову ж знання термодинаміки, того ж матеріалознавства з сопроматом і т.д. і таких прикладів можна наводити до нескінченності. і всі вони теж, напевно дарма штани в університеті протирали. а могли запросто після 3х місячних курсів програмерів все те ж робити. вам з вашим запитами не у вуз йти треба було, а в пту.
все, офтоп завершив. всеодно без толку :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:29

  freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.

Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:а если санитаркой - это шото поменяло бы?

Думаю для Москвы суточная цифра в 50 умерших - это ни о чём. Что каждая московская санитарка знает.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:37

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.

Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол


Бред уже пишите полный.
Попробуйте наоблучать радиацией картоху, чтобы она вырабатывала яд, убивающий колорадских жуков.
Извините, прекращаю дискуссию с вами по причине ее полной идиотичности :mrgreen:

Я так понимаю нижеприведённый текст для вас как бред сивой кобылы, и генной инженерии нет. :mrgreen:

Авторы статьи решили эту проблему, «заставив» картофель производить не короткие РНК, а их заготовки — длинные спиралевидные молекулы «двойной» РНК, которые обычно производятся внутри клетки и затем разрезаются на мелкие части специальным ферментом-дайсером (от англ. dice — рубить на кусочки).

Ученым удалось избежать разрезания этих заготовок при помощи крайне простого приема. Они встроили фрагмент ДНК, отвечающий за их сборку, в геном хлоропластов — особых клеточных структур, преобразующих энергию света в сахара. Хлоропласты обособлены от всех остальных частей растения и в них нет ферментов-дайсеров, так как в прошлом они были примитивными сине-зелеными микробами, которых постепенно «приручили» предки современных растений.

https://infoindustria.com.ua/transgenny ... ogo-zhuka/
Востаннє редагувалось freeze в Сер 16 вер, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:37

  wild.tomcat написав:печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися

Что ещё могут сказать преподы, которые не могут научить ничему полезному? Мы учим учиться. И так прошло 3 года (3—5 курс). А потом, из 90 человек потока по специальности работает максимум 5, т. к. с it-знаниями из универа, можно только улицы мести под окнами it-компаний
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:54

  safonovstanislav написав:
  wild.tomcat написав:печалька... вузи вчать в першу чергу думати і вчать навчатися

Что ещё могут сказать преподы, которые не могут научить ничему полезному? Мы учим учиться. И так прошло 3 года (3—5 курс). А потом, из 90 человек потока по специальности работает максимум 5, т. к. с it-знаниями из универа, можно только улицы мести под окнами it-компаний

А можно ВУЗ в котором из выпуска ИТ по специальности аж 5 устроились?
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