Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:29
Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Думаю для Москвы суточная цифра в 50 умерших - это ни о чём. Что каждая московская санитарка знает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:37
Бред уже пишите полный.
Попробуйте наоблучать радиацией картоху, чтобы она вырабатывала яд, убивающий колорадских жуков.
Извините, прекращаю дискуссию с вами по причине ее полной идиотичности
Я так понимаю нижеприведённый текст для вас как бред сивой кобылы, и генной инженерии нет.
Авторы статьи решили эту проблему, «заставив» картофель производить не короткие РНК, а их заготовки — длинные спиралевидные молекулы «двойной» РНК, которые обычно производятся внутри клетки и затем разрезаются на мелкие части специальным ферментом-дайсером (от англ. dice — рубить на кусочки).
Ученым удалось избежать разрезания этих заготовок при помощи крайне простого приема. Они встроили фрагмент ДНК, отвечающий за их сборку, в геном хлоропластов — особых клеточных структур, преобразующих энергию света в сахара. Хлоропласты обособлены от всех остальных частей растения и в них нет ферментов-дайсеров, так как в прошлом они были примитивными сине-зелеными микробами, которых постепенно «приручили» предки современных растений.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 16 вер, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:35
Престарелый Д'Артаньян упал в обморок и ....улся головой об стену во время пиара «вакцинации» от гриппа
Каналья, ...лять! Чип бракованный попался.
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:39
Он как обычно бухой.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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