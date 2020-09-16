freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.
Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.
Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
Бред уже пишите полный. Попробуйте наоблучать радиацией картоху, чтобы она вырабатывала яд, убивающий колорадских жуков. Извините, прекращаю дискуссию с вами по причине ее полной идиотичности
Я так понимаю нижеприведённый текст для вас как бред сивой кобылы, и генной инженерии нет.
Авторы статьи решили эту проблему, «заставив» картофель производить не короткие РНК, а их заготовки — длинные спиралевидные молекулы «двойной» РНК, которые обычно производятся внутри клетки и затем разрезаются на мелкие части специальным ферментом-дайсером (от англ. dice — рубить на кусочки).
Ученым удалось избежать разрезания этих заготовок при помощи крайне простого приема. Они встроили фрагмент ДНК, отвечающий за их сборку, в геном хлоропластов — особых клеточных структур, преобразующих энергию света в сахара. Хлоропласты обособлены от всех остальных частей растения и в них нет ферментов-дайсеров, так как в прошлом они были примитивными сине-зелеными микробами, которых постепенно «приручили» предки современных растений.
Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.
Непонятно, откуда получаются эти цифры. По заражению переболевшим других людей? И что такое в этой ситуации "переболевший"? Исчезли симптомы и отрицательный тест ПЦР? Тогда откуда он берет вирус?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
montagvide написав: Престарелый Д'Артаньян упал в обморок и ....улся головой об стену во время пиара «вакцинации» от гриппа Каналья, ...лять! Чип бракованный попался.
Он уже любимую шляпу не носит? Вот и результат.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.
Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
Зачем на посмешище себя выставляете? Облучение радиацией - это метод "черных" селекционеров. Да, это тоже модификация генов. Но ничего не имеющая общего с очерняемыми фриками и лже-учОными генно-модифицированными организмами, получаемыми с помощью тонких технологий коррекции типа CRISPR-Cas9.
Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.
По данным Life, в день заезда Маргарита, Татьяна и их подруга устроили скандал в кабинете у врача. Поводом стал опостылевший россиянкам «масочный режим».
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