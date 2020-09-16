Додано: Сер 16 вер, 2020 17:37

safonovstanislav написав: freeze написав: ... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами. ... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.

Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол

Бред уже пишите полный.Попробуйте наоблучать радиацией картоху, чтобы она вырабатывала яд, убивающий колорадских жуков.Извините, прекращаю дискуссию с вами по причине ее полной идиотичностиЯ так понимаю нижеприведённый текст для вас как бред сивой кобылы, и генной инженерии нет.Авторы статьи решили эту проблему, «заставив» картофель производить не короткие РНК, а их заготовки — длинные спиралевидные молекулы «двойной» РНК, которые обычно производятся внутри клетки и затем разрезаются на мелкие части специальным ферментом-дайсером (от англ. dice — рубить на кусочки).Ученым удалось избежать разрезания этих заготовок при помощи крайне простого приема. Они встроили фрагмент ДНК, отвечающий за их сборку, в геном хлоропластов — особых клеточных структур, преобразующих энергию света в сахара. Хлоропласты обособлены от всех остальных частей растения и в них нет ферментов-дайсеров, так как в прошлом они были примитивными сине-зелеными микробами, которых постепенно «приручили» предки современных растений.