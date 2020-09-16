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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1802180318041805>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:29

  freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.

Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:а если санитаркой - это шото поменяло бы?

Думаю для Москвы суточная цифра в 50 умерших - это ни о чём. Что каждая московская санитарка знает.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:37

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.

Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол


Бред уже пишите полный.
Попробуйте наоблучать радиацией картоху, чтобы она вырабатывала яд, убивающий колорадских жуков.
Извините, прекращаю дискуссию с вами по причине ее полной идиотичности :mrgreen:

Я так понимаю нижеприведённый текст для вас как бред сивой кобылы, и генной инженерии нет. :mrgreen:

Авторы статьи решили эту проблему, «заставив» картофель производить не короткие РНК, а их заготовки — длинные спиралевидные молекулы «двойной» РНК, которые обычно производятся внутри клетки и затем разрезаются на мелкие части специальным ферментом-дайсером (от англ. dice — рубить на кусочки).

Ученым удалось избежать разрезания этих заготовок при помощи крайне простого приема. Они встроили фрагмент ДНК, отвечающий за их сборку, в геном хлоропластов — особых клеточных структур, преобразующих энергию света в сахара. Хлоропласты обособлены от всех остальных частей растения и в них нет ферментов-дайсеров, так как в прошлом они были примитивными сине-зелеными микробами, которых постепенно «приручили» предки современных растений.

https://infoindustria.com.ua/transgenny ... ogo-zhuka/
Востаннє редагувалось freeze в Сер 16 вер, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:35


Престарелый Д'Артаньян упал в обморок и ....улся головой об стену во время пиара «вакцинации» от гриппа

Каналья, ...лять! Чип бракованный попался.
:D
montagvide
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:39

  montagvide написав:
Престарелый Д'Артаньян упал в обморок и ....улся головой об стену во время пиара «вакцинации» от гриппа

Каналья, ...лять! Чип бракованный попался.
:D


Он как обычно бухой. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:22

  ЛАД написав:
Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.
https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/15/1863494.html

Непонятно, откуда получаются эти цифры. По заражению переболевшим других людей?
И что такое в этой ситуации "переболевший"? Исчезли симптомы и отрицательный тест ПЦР?
Тогда откуда он берет вирус?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:37

  montagvide написав: Престарелый Д'Артаньян упал в обморок и ....улся головой об стену во время пиара «вакцинации» от гриппа
Каналья, ...лять! Чип бракованный попался. :D

Он уже любимую шляпу не носит? Вот и результат.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:... ГМО-модифицированная картоха и десятки других вещей, которые ежедневно рядом с вами.

Облучают радиацией тысячи экземпляров, чтоб мутации происходили чаще, выбирают экземпляры, где мутации привели к улучшению, получают их потомство, облучают потомство, и так по кругу, вот вам и вся "генная инженерия". Лол


Зачем на посмешище себя выставляете? Облучение радиацией - это метод "черных" селекционеров. Да, это тоже модификация генов. Но ничего не имеющая общего с очерняемыми фриками и лже-учОными генно-модифицированными организмами, получаемыми с помощью тонких технологий коррекции типа CRISPR-Cas9.

https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR_gene_editing
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:37

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.
https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/15/1863494.html

Непонятно, откуда получаются эти цифры. По заражению переболевшим других людей?
И что такое в этой ситуации "переболевший"? Исчезли симптомы и отрицательный тест ПЦР?
Тогда откуда он берет вирус?

Самому интересно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:39

К вопросу о масках.
По данным Life, в день заезда Маргарита, Татьяна и их подруга устроили скандал в кабинете у врача. Поводом стал опостылевший россиянкам «масочный режим».

Одна из туристок обратилась за помощью из-за боли в спине, но в кабинете 25-летняя медсестра Измира Озтюрк потребовала у вошедших надеть маски.

Женщины не только отказались выполнять просьбу, — начали оскорблять медсестру и в конце концов запустили в нее тапком.
Врач прервал безобразие и вызвал полицию, которая забрала хулиганок в участок. Они оказались сильно пьяны, но отказались пройти алкотест.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863776.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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