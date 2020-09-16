Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию
По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.
PavlovskyNEWS
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию
По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.
PavlovskyNEWS
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:21
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:23
Хотите анализировать бред из за поребрика с позиции логики и здравого смысла? Уверенны что стоит это делать?
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Там від "Новичка" відкачують, то й з Covid повинні справитися і повернеться з 90% рейтингу, а як ні, то харків'яни більш відповідально ставитимуться до свого здоров'я.
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