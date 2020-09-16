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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1802180318041805

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию

По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.

PavlovskyNEWS
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:21

  freeze написав:Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию

По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.

PavlovskyNEWS

Неприятно, 70% кандидат в мэры.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:23

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.
https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/15/1863494.html

Непонятно, откуда получаются эти цифры. По заражению переболевшим других людей?
И что такое в этой ситуации "переболевший"? Исчезли симптомы и отрицательный тест ПЦР?
Тогда откуда он берет вирус?

Хотите анализировать бред из за поребрика с позиции логики и здравого смысла? Уверенны что стоит это делать?
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Неприятно, 70% кандидат в мэры.

Там від "Новичка" відкачують, то й з Covid повинні справитися і повернеться з 90% рейтингу, а як ні, то харків'яни більш відповідально ставитимуться до свого здоров'я.
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