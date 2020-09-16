Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.
По слухам Германия и Израиль сказали что им ковидные не нужны, своих хватает - лечитесь в своих замечательных барвенковских райбольницах. По заветам того который отсчитал килоеметраж от Харькова до границы с оккупантом (на тот момент ещё будущим оккупантом).
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Возвращаясь к вопросу о российской вакцине и вакцинировании медиков.
Как сообщалось, в докладе экспертов НИИ при Минздраве РФ предлагается лишать мер соцподдержки медиков в случае отказа от прививки от коронавируса. ....... ...согласно опросу, проведенному недавно сервисом «Справочник врача», более половины медиков не хотят делать прививку от COVID-19 с использованием препарата центра Гамалеи. Из более чем 3 тыс. опрошенных 52% заявили, что не стали бы делать прививку. Готовность вакцинироваться выразили только 24,5%.
В качестве причин недоверия 66% назвали нехватку данных о ее эффективности. 48% отметили, что на создание препарата потребовалось слишком мало времени. Только 20% медиков готовы рекомендовать вакцину пациентам, коллегам и знакомым.
Я конечно понимаю, что все уже устали от ужасов нашего городка, но я реально не знаю что делать.
Семья дедушка 83 года, бабушка 82 года. Дочь и муж живут отдельно , оба тяжело болеют сейчас (ковид подтверждён) Пневмония. Лечат дома с помощью медсестёр по назначению врача «семейного» (привет всем, кто утверждает что дома этого нельзя и врачи не советую..). В стационар не взяли ибо сатурация 95.
Позавчера госпитализируют бабушку (это та, которую я искала). Сегодня дедушку. Врач рекомендует родственникам найти смежных специалистов потому что бабушка перестала узнавать людей (подозревают энцефалопатию)и что таких врачей в больнице нет. (Нет!! И почему то не вызвали) Дедушке сделали первый укол час назад. В это же время он сообщил, что у бабушки началось кровотечение, но она уже на другом этаже очень слаба и не может позвать врача. На этаже никого нет.. На связь бабушка уже не выходит. Родственники в ужасе сносят телефон мне..
Департаменты трубку не берут. В больницу дозвониться не можем. Кому мне писать звонить??
Ну и как последний гвоздь в крышку- В больнице нет даже туалетной бумаги.. Бабушка ещё утром просила принести два рулона. Пока ещё могла говорить..
Первый раз я тегну в посте всех, кто должен отвечать за весь этот ад.
Помогите старикам. Телефоны и данные пациентов у меня.
Максим Степанов Геннадий Труханов Максим Куций Наталия Одарий Елена Якименко