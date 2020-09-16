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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1803180418051806>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию

По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.

PavlovskyNEWS
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:21

  freeze написав:Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию

По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.

PavlovskyNEWS

Неприятно, 70% кандидат в мэры.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:23

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
Переболевший человек может распространять коронавирус до 90 дней. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила на заседании президиума РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — отметила она.
https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/15/1863494.html

Непонятно, откуда получаются эти цифры. По заражению переболевшим других людей?
И что такое в этой ситуации "переболевший"? Исчезли симптомы и отрицательный тест ПЦР?
Тогда откуда он берет вирус?

Хотите анализировать бред из за поребрика с позиции логики и здравого смысла? Уверенны что стоит это делать?
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Неприятно, 70% кандидат в мэры.

Там від "Новичка" відкачують, то й з Covid повинні справитися і повернеться з 90% рейтингу, а як ні, то харків'яни більш відповідально ставитимуться до свого здоров'я.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stryzhko написав:а як ні, то харків'яни більш відповідально ставитимуться до свого здоров'я.

Разве всегородская пьянка полезна для здоровья?
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:32

О Гепе уже были изначально сообщения, что он в коме. Потом опровергли.
В условиях предвыборной борьбы к таким известиям надо относиться осторожно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хорош любой пи-ар, кроме некролога
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По слухам Германия и Израиль сказали что им ковидные не нужны, своих хватает - лечитесь в своих замечательных барвенковских райбольницах. По заветам того который отсчитал килоеметраж от Харькова до границы с оккупантом (на тот момент ещё будущим оккупантом).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:41

Возвращаясь к вопросу о российской вакцине и вакцинировании медиков.
Как сообщалось, в докладе экспертов НИИ при Минздраве РФ предлагается лишать мер соцподдержки медиков в случае отказа от прививки от коронавируса.
.......
...согласно опросу, проведенному недавно сервисом «Справочник врача», более половины медиков не хотят делать прививку от COVID-19 с использованием препарата центра Гамалеи. Из более чем 3 тыс. опрошенных 52% заявили, что не стали бы делать прививку. Готовность вакцинироваться выразили только 24,5%.

В качестве причин недоверия 66% назвали нехватку данных о ее эффективности. 48% отметили, что на создание препарата потребовалось слишком мало времени. Только 20% медиков готовы рекомендовать вакцину пациентам, коллегам и знакомым.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/16/1863780.html
Понимаю, что опрос "Справочника врача", возможно, не совсем репрезентативный, но всё же.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 вер, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:42

Волонтер .Одесса Катерина Ножевникова:

Я конечно понимаю, что все уже устали от ужасов нашего городка, но я реально не знаю что делать.

Семья дедушка 83 года, бабушка 82 года.
Дочь и муж живут отдельно , оба тяжело болеют сейчас (ковид подтверждён)
Пневмония. Лечат дома с помощью медсестёр по назначению врача «семейного» (привет всем, кто утверждает что дома этого нельзя и врачи не советую..).
В стационар не взяли ибо сатурация 95.

Позавчера госпитализируют бабушку (это та, которую я искала).
Сегодня дедушку.
Врач рекомендует родственникам найти смежных специалистов потому что бабушка перестала узнавать людей (подозревают энцефалопатию)и что таких врачей в больнице нет. (Нет!! И почему то не вызвали)
Дедушке сделали первый укол час назад.
В это же время он сообщил, что у бабушки началось кровотечение, но она уже на другом этаже очень слаба и не может позвать врача.
На этаже никого нет..
На связь бабушка уже не выходит.
Родственники в ужасе сносят телефон мне..

Департаменты трубку не берут.
В больницу дозвониться не можем.
Кому мне писать звонить??

Ну и как последний гвоздь в крышку-
В больнице нет даже туалетной бумаги..
Бабушка ещё утром просила принести два рулона.
Пока ещё могла говорить..

Первый раз я тегну в посте всех, кто должен отвечать за весь этот ад.

Помогите старикам.
Телефоны и данные пациентов у меня.

Максим Степанов Геннадий Труханов Максим Куций Наталия Одарий Елена Якименко

У вас У всех есть мой телефон.
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova
Востаннє редагувалось Sanna в Сер 16 вер, 2020 22:44, всього редагувалось 2 разів.
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Сер 16 вер, 2020 21:43
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