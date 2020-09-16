Я конечно понимаю, что все уже устали от ужасов нашего городка, но я реально не знаю что делать.



Семья дедушка 83 года, бабушка 82 года.

Дочь и муж живут отдельно , оба тяжело болеют сейчас (ковид подтверждён)

Пневмония. Лечат дома с помощью медсестёр по назначению врача «семейного» (привет всем, кто утверждает что дома этого нельзя и врачи не советую..).

В стационар не взяли ибо сатурация 95.



Позавчера госпитализируют бабушку (это та, которую я искала).

Сегодня дедушку.

Врач рекомендует родственникам найти смежных специалистов потому что бабушка перестала узнавать людей (подозревают энцефалопатию)и что таких врачей в больнице нет. (Нет!! И почему то не вызвали)

Дедушке сделали первый укол час назад.

В это же время он сообщил, что у бабушки началось кровотечение, но она уже на другом этаже очень слаба и не может позвать врача.

На этаже никого нет..

На связь бабушка уже не выходит.

Родственники в ужасе сносят телефон мне..



Департаменты трубку не берут.

В больницу дозвониться не можем.

Кому мне писать звонить??



Ну и как последний гвоздь в крышку-

В больнице нет даже туалетной бумаги..

Бабушка ещё утром просила принести два рулона.

Пока ещё могла говорить..



Первый раз я тегну в посте всех, кто должен отвечать за весь этот ад.



Помогите старикам.

Телефоны и данные пациентов у меня.



Максим Степанов Геннадий Труханов Максим Куций Наталия Одарий Елена Якименко



У вас У всех есть мой телефон.