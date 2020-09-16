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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1803180418051806

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stryzhko написав:
stm написав:Неприятно, 70% кандидат в мэры.

Там від "Новичка" відкачують, то й з Covid повинні справитися і повернеться з 90% рейтингу, а як ні, то харків'яни більш відповідально ставитимуться до свого здоров'я.


Мэр Харькова Геннадий Кернес вылетел в Германию на специальном самолёте Bombardier Challenger 604, который приспособлен для перевозки находящихся в коме пациентов.

Не так давно именно этот борт доставлял в немецкую клинику Шарите российского оппозиционера Алексея Навального, который находился в коме. Его перевозили в капсуле.

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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:46

wild.tomcat вот перед тем как начать писать почитайте ветку с самого начала :wink: на все ваши вопросы есть уже ответы и на ваши ответы тоже.
По 10-му разу пошло обсуждение масок - Комаровский вам в помощь :wink: тут и более сложные труды лабораторные работы и научные изыскания уже выкладывал о максках . Но проедтесь пару раз в транспорте и посмотрите на маски ...
Ну вот уже не интерестно тема сошла на бзды единственно кого интересно читать ибо постит хорошие авторитетные ссылки и дает свежие теории и развивает существующие Станислав safonovstanislav но очень ВАС прошу safonovstanislav не цитируйте и не отвечайте на очередные банальные вопросы которые задают по 10-му кругу и НЕ ввязывайтесь в переход на личности , сразу видно кто сливается ибо переход на личности - слив. НЕ надо каждому ново прибывшому тролю отвечать на банальный вопрос типа о масках. Лучше еще что-то yf cdc.gov наройте интересное. Сам с трудом удерживаюсь что бы не повторять \ не отвечать в 10-й раз о максках и тому подобном :|
По делу абы не только вода ! :
мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90% . Отношение к работникам хорошее. НО руководство тоже поддалось массовой истерии - после отсутствия более 3 дней на работе по любой причине (будь то болезнь или отгул или отпуск) надо сдавать в оговоренной лабе ( с которой договоренность) ПЦР тест на ковид всего за своих 1500 грн , вот так колега и остался без отпуска, ну на самом деле это не существенная часть его зарплаты , но все равно обидно и деб_и_льно , а почему ???? барабанная дробь ! каждый день сотрудник 2 часа проводит в общественном транспорте по дороге на работу и с работы , так как на развозку не успевает и маршрут далеко от его места проживания. так бы делали ПЦР каждый день ? че нет то ? ведь на пляже на открытом воздухе контактов меньше чем в маршрутке
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:01

Как-то пропустили важные вехи в развитии пандемии -

30 миллионов человек с коронавирусом с момента начала эпидемии
США зафиксировали 200 000 умершего от коронавируса

А на местном уровне свой рекорд - 76 умерших за сутки в Украине, столько же сколько за первый месяц развития эпидемии у нас.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:04

  yama написав:мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90%


Хорошие зарплаты в 50 тысяч гривен, может художественный свист ?)))
Но если так, то потратить 1,5 тысячи грн и жаловаться на компанию, грешно.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Китайский регулятор: вакцины против коронавируса, разрабатываемые в Китае, могут быть готовы к массовому использованию уже в ноябре: https://bit.ly/3iAO2tG
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:42

  freeze написав:Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию

По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.

PavlovskyNEWS


В этом вся суть этой ваты и сторонников руцкага мира. Всех зовут в этот руцкий мир, а сами чуть что бегут на Запад. Считаешь свинарник по имени Россия передовым флагманом человечества - едь тогда туда и лечись. Побежал в Германию.
Libo
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