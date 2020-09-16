wild.tomcat вот перед тем как начать писать почитайте ветку с самого начала на все ваши вопросы есть уже ответы и на ваши ответы тоже. По 10-му разу пошло обсуждение масок - Комаровский вам в помощь тут и более сложные труды лабораторные работы и научные изыскания уже выкладывал о максках . Но проедтесь пару раз в транспорте и посмотрите на маски ... Ну вот уже не интерестно тема сошла на бзды единственно кого интересно читать ибо постит хорошие авторитетные ссылки и дает свежие теории и развивает существующие Станислав safonovstanislav но очень ВАС прошу safonovstanislav не цитируйте и не отвечайте на очередные банальные вопросы которые задают по 10-му кругу и НЕ ввязывайтесь в переход на личности , сразу видно кто сливается ибо переход на личности - слив. НЕ надо каждому ново прибывшому тролю отвечать на банальный вопрос типа о масках. Лучше еще что-то yf cdc.gov наройте интересное. Сам с трудом удерживаюсь что бы не повторять \ не отвечать в 10-й раз о максках и тому подобном По делу абы не только вода ! : мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90% . Отношение к работникам хорошее. НО руководство тоже поддалось массовой истерии - после отсутствия более 3 дней на работе по любой причине (будь то болезнь или отгул или отпуск) надо сдавать в оговоренной лабе ( с которой договоренность) ПЦР тест на ковид всего за своих 1500 грн , вот так колега и остался без отпуска, ну на самом деле это не существенная часть его зарплаты , но все равно обидно и деб_и_льно , а почему ???? барабанная дробь ! каждый день сотрудник 2 часа проводит в общественном транспорте по дороге на работу и с работы , так как на развозку не успевает и маршрут далеко от его места проживания. так бы делали ПЦР каждый день ? че нет то ? ведь на пляже на открытом воздухе контактов меньше чем в маршрутке
freeze написав:Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию
По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.
PavlovskyNEWS
В этом вся суть этой ваты и сторонников руцкага мира. Всех зовут в этот руцкий мир, а сами чуть что бегут на Запад. Считаешь свинарник по имени Россия передовым флагманом человечества - едь тогда туда и лечись. Побежал в Германию.