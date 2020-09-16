Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1803180418051806 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Сер 16 вер, 2020 22:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире stryzhko написав: stm написав: Неприятно, 70% кандидат в мэры.

Там від "Новичка" відкачують, то й з Covid повинні справитися і повернеться з 90% рейтингу, а як ні, то харків'яни більш відповідально ставитимуться до свого здоров'я. Там від "Новичка" відкачують, то й з Covid повинні справитися і повернеться з 90% рейтингу, а як ні, то харків'яни більш відповідально ставитимуться до свого здоров'я.



Мэр Харькова Геннадий Кернес вылетел в Германию на специальном самолёте Bombardier Challenger 604, который приспособлен для перевозки находящихся в коме пациентов.



Не так давно именно этот борт доставлял в немецкую клинику Шарите российского оппозиционера Алексея Навального, который находился в коме. Его перевозили в капсуле.



PavlovskyNEWS Мэр Харькова Геннадий Кернес вылетел в Германию на специальном самолёте Bombardier Challenger 604, который приспособлен для перевозки находящихся в коме пациентов.Не так давно именно этот борт доставлял в немецкую клинику Шарите российского оппозиционера Алексея Навального, который находился в коме. Его перевозили в капсуле.PavlovskyNEWS Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18388 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4420 раз. Подякували: 7140 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 22:46 wild.tomcat вот перед тем как начать писать почитайте ветку с самого начала на все ваши вопросы есть уже ответы и на ваши ответы тоже.

По 10-му разу пошло обсуждение масок - Комаровский вам в помощь тут и более сложные труды лабораторные работы и научные изыскания уже выкладывал о максках . Но проедтесь пару раз в транспорте и посмотрите на маски ...

Ну вот уже не интерестно тема сошла на бзды единственно кого интересно читать ибо постит хорошие авторитетные ссылки и дает свежие теории и развивает существующие Станислав safonovstanislav но очень ВАС прошу safonovstanislav не цитируйте и не отвечайте на очередные банальные вопросы которые задают по 10-му кругу и НЕ ввязывайтесь в переход на личности , сразу видно кто сливается ибо переход на личности - слив. НЕ надо каждому ново прибывшому тролю отвечать на банальный вопрос типа о масках. Лучше еще что-то yf cdc.gov наройте интересное. Сам с трудом удерживаюсь что бы не повторять \ не отвечать в 10-й раз о максках и тому подобном

По делу абы не только вода ! :

мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90% . Отношение к работникам хорошее. НО руководство тоже поддалось массовой истерии - после отсутствия более 3 дней на работе по любой причине (будь то болезнь или отгул или отпуск) надо сдавать в оговоренной лабе ( с которой договоренность) ПЦР тест на ковид всего за своих 1500 грн , вот так колега и остался без отпуска, ну на самом деле это не существенная часть его зарплаты , но все равно обидно и деб_и_льно , а почему ???? барабанная дробь ! каждый день сотрудник 2 часа проводит в общественном транспорте по дороге на работу и с работы , так как на развозку не успевает и маршрут далеко от его места проживания. так бы делали ПЦР каждый день ? че нет то ? ведь на пляже на открытом воздухе контактов меньше чем в маршрутке вот перед тем как начать писать почитайте ветку с самого началана все ваши вопросы есть уже ответы и на ваши ответы тоже.По 10-му разу пошло обсуждение масок - Комаровский вам в помощьтут и более сложные труды лабораторные работы и научные изыскания уже выкладывал о максках . Но проедтесь пару раз в транспорте и посмотрите на маски ...Ну вот уже не интерестно тема сошла на бзды единственно кого интересно читать ибо постит хорошие авторитетные ссылки и дает свежие теории и развивает существующие Станиславно очень ВАС прошуне цитируйте и не отвечайте на очередные банальные вопросы которые задают по 10-му кругу и НЕ ввязывайтесь в переход на личности , сразу видно кто сливается ибо переход на личности - слив. НЕ надо каждому ново прибывшому тролю отвечать на банальный вопрос типа о масках. Лучше еще что-то yf cdc.gov наройте интересное. Сам с трудом удерживаюсь что бы не повторять \ не отвечать в 10-й раз о максках и тому подобноммой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90% . Отношение к работникам хорошее. НО руководство тоже поддалось массовой истерии - после отсутствия более 3 дней на работе по любой причине (будь то болезнь или отгул или отпуск) надо сдавать в оговоренной лабе ( с которой договоренность) ПЦР тест на ковид всего за своих 1500 грн , вот так колега и остался без отпуска, ну на самом деле это не существенная часть его зарплаты , но все равно обидно и деб_и_льно ,барабанная дробь !, так как на развозку не успевает и маршрут далеко от его места проживания. так бы делали ПЦР каждый день ? че нет то ? ведь на пляже на открытом воздухе контактов меньше чем в маршрутке yama Повідомлень: 2711 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5164 раз. Подякували: 560 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 23:01 Как-то пропустили важные вехи в развитии пандемии -



30 миллионов человек с коронавирусом с момента начала эпидемии

США зафиксировали 200 000 умершего от коронавируса



А на местном уровне свой рекорд - 76 умерших за сутки в Украине, столько же сколько за первый месяц развития эпидемии у нас. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18388 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4420 раз. Подякували: 7140 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 23:04 yama написав: мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90% мой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90%



Хорошие зарплаты в 50 тысяч гривен, может художественный свист ?)))

Но если так, то потратить 1,5 тысячи грн и жаловаться на компанию, грешно. Хорошие зарплаты в 50 тысяч гривен, может художественный свист ?)))Но если так, то потратить 1,5 тысячи грн и жаловаться на компанию, грешно. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18388 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4420 раз. Подякували: 7140 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 23:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://bit.ly/3iAO2tG Китайский регулятор: вакцины против коронавируса, разрабатываемые в Китае, могут быть готовы к массовому использованию уже в ноябре: Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18388 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4420 раз. Подякували: 7140 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 23:42 freeze написав: Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию



По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.



PavlovskyNEWS Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в ГерманиюПо неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.PavlovskyNEWS



В этом вся суть этой ваты и сторонников руцкага мира. Всех зовут в этот руцкий мир, а сами чуть что бегут на Запад. Считаешь свинарник по имени Россия передовым флагманом человечества - едь тогда туда и лечись. Побежал в Германию. В этом вся суть этой ваты и сторонников руцкага мира. Всех зовут в этот руцкий мир, а сами чуть что бегут на Запад. Считаешь свинарник по имени Россия передовым флагманом человечества - едь тогда туда и лечись. Побежал в Германию. Libo 2

Повідомлень: 8466 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1803180418051806 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7228 1648331

ЛОБ Сер 16 вер, 2020 21:43