Додано: Сер 16 вер, 2020 22:46

каждый день сотрудник 2 часа проводит в общественном транспорте по дороге на работу и с работы

вот перед тем как начать писать почитайте ветку с самого началана все ваши вопросы есть уже ответы и на ваши ответы тоже.По 10-му разу пошло обсуждение масок - Комаровский вам в помощьтут и более сложные труды лабораторные работы и научные изыскания уже выкладывал о максках . Но проедтесь пару раз в транспорте и посмотрите на маски ...Ну вот уже не интерестно тема сошла на бзды единственно кого интересно читать ибо постит хорошие авторитетные ссылки и дает свежие теории и развивает существующие Станиславно очень ВАС прошуне цитируйте и не отвечайте на очередные банальные вопросы которые задают по 10-му кругу и НЕ ввязывайтесь в переход на личности , сразу видно кто сливается ибо переход на личности - слив. НЕ надо каждому ново прибывшому тролю отвечать на банальный вопрос типа о масках. Лучше еще что-то yf cdc.gov наройте интересное. Сам с трудом удерживаюсь что бы не повторять \ не отвечать в 10-й раз о максках и тому подобноммой знакомый работает в компании 90% продукции которой идет на экспорт , зарплаты не плохие , но в конвертах на 90% . Отношение к работникам хорошее. НО руководство тоже поддалось массовой истерии - после отсутствия более 3 дней на работе по любой причине (будь то болезнь или отгул или отпуск) надо сдавать в оговоренной лабе ( с которой договоренность) ПЦР тест на ковид всего за своих 1500 грн , вот так колега и остался без отпуска, ну на самом деле это не существенная часть его зарплаты , но все равно обидно и деб_и_льно ,барабанная дробь !, так как на развозку не успевает и маршрут далеко от его места проживания. так бы делали ПЦР каждый день ? че нет то ? ведь на пляже на открытом воздухе контактов меньше чем в маршрутке