vitaliy_berdinskikh написав:По слухам Германия и Израиль сказали что им ковидные не нужны, своих хватает - лечитесь в своих замечательных барвенковских райбольницах. По заветам того который отсчитал килоеметраж от Харькова до границы с оккупантом (на тот момент ещё будущим оккупантом).
За деньги даже такого патриота как вы везде обслужат, вот только проблема в том, что от ковида сейчас нигде не лечат, просто поддерживающая терапия
Там с Кернесом, судя по слухам, весьма печальная ситуация приключилась. Он быстро пошел в пике, и ему тут же стали лить антикоагулянты. Но на фоне антикоагулянтов произошел инсульт, нарушены речевые функции. Согнали толпы светил(и зарубежных в том числе), но те только развели руками, ибо получился цугцванг. По ходу дела подогнали самолет с оборудованием, но потом еще пару дней утрясали с властями Германии(был на выбор еще Израиль). Предвыборный штаб Гепы сейчас пребывает в тихом шоке, в ближайшие дни возможна его замена на нового кандидата, все зависит от информации из Шарите после обследования там.