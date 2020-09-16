RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1804180518061807

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:55

  shapo написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:По слухам Германия и Израиль сказали что им ковидные не нужны, своих хватает - лечитесь в своих замечательных барвенковских райбольницах. По заветам того который отсчитал килоеметраж от Харькова до границы с оккупантом (на тот момент ещё будущим оккупантом).


За деньги даже такого патриота как вы везде обслужат, вот только проблема в том, что от ковида сейчас нигде не лечат, просто поддерживающая терапия

Там с Кернесом, судя по слухам, весьма печальная ситуация приключилась.
Он быстро пошел в пике, и ему тут же стали лить антикоагулянты.
Но на фоне антикоагулянтов произошел инсульт, нарушены речевые функции.
Согнали толпы светил(и зарубежных в том числе), но те только развели руками, ибо получился цугцванг. По ходу дела подогнали самолет с оборудованием, но потом еще пару дней утрясали с властями Германии(был на выбор еще Израиль).
Предвыборный штаб Гепы сейчас пребывает в тихом шоке, в ближайшие дни возможна его замена на нового кандидата, все зависит от информации из Шарите после обследования там.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9889
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 2685 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 1804180518061807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7228 1648487
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 21:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89444)
17.09.2020 08:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.