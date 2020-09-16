Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1804180518061807 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Чет 17 вер, 2020 08:55 shapo написав: vitaliy_berdinskikh написав: По слухам Германия и Израиль сказали что им ковидные не нужны, своих хватает - лечитесь в своих замечательных барвенковских райбольницах. По заветам того который отсчитал килоеметраж от Харькова до границы с оккупантом (на тот момент ещё будущим оккупантом). По слухам Германия и Израиль сказали что им ковидные не нужны, своих хватает - лечитесь в своих замечательных барвенковских райбольницах. По заветам того который отсчитал килоеметраж от Харькова до границы с оккупантом (на тот момент ещё будущим оккупантом).



За деньги даже такого патриота как вы везде обслужат, вот только проблема в том, что от ковида сейчас нигде не лечат, просто поддерживающая терапия За деньги даже такого патриота как вы везде обслужат, вот только проблема в том, что от ковида сейчас нигде не лечат, просто поддерживающая терапия

Там с Кернесом, судя по слухам, весьма печальная ситуация приключилась.

Он быстро пошел в пике, и ему тут же стали лить антикоагулянты.

Но на фоне антикоагулянтов произошел инсульт, нарушены речевые функции.

Согнали толпы светил(и зарубежных в том числе), но те только развели руками, ибо получился цугцванг. По ходу дела подогнали самолет с оборудованием, но потом еще пару дней утрясали с властями Германии(был на выбор еще Израиль).

Предвыборный штаб Гепы сейчас пребывает в тихом шоке, в ближайшие дни возможна его замена на нового кандидата, все зависит от информации из Шарите после обследования там. Там с Кернесом, судя по слухам, весьма печальная ситуация приключилась.Он быстро пошел в пике, и ему тут же стали лить антикоагулянты.Но на фоне антикоагулянтов произошел инсульт, нарушены речевые функции.Согнали толпы светил(и зарубежных в том числе), но те только развели руками, ибо получился цугцванг. По ходу дела подогнали самолет с оборудованием, но потом еще пару дней утрясали с властями Германии(был на выбор еще Израиль).Предвыборный штаб Гепы сейчас пребывает в тихом шоке, в ближайшие дни возможна его замена на нового кандидата, все зависит от информации из Шарите после обследования там. antey1969 1

Повідомлень: 9889 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1162 раз. Подякували: 2685 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1804180518061807 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 721 , 722 , 723

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7228 1648487

ЛОБ Сер 16 вер, 2020 21:43