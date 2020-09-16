vitaliy_berdinskikh написав:По слухам Германия и Израиль сказали что им ковидные не нужны, своих хватает - лечитесь в своих замечательных барвенковских райбольницах. По заветам того который отсчитал килоеметраж от Харькова до границы с оккупантом (на тот момент ещё будущим оккупантом).
За деньги даже такого патриота как вы везде обслужат, вот только проблема в том, что от ковида сейчас нигде не лечат, просто поддерживающая терапия
Там с Кернесом, судя по слухам, весьма печальная ситуация приключилась. Он быстро пошел в пике, и ему тут же стали лить антикоагулянты. Но на фоне антикоагулянтов произошел инсульт, нарушены речевые функции. Согнали толпы светил(и зарубежных в том числе), но те только развели руками, ибо получился цугцванг. По ходу дела подогнали самолет с оборудованием, но потом еще пару дней утрясали с властями Германии(был на выбор еще Израиль). Предвыборный штаб Гепы сейчас пребывает в тихом шоке, в ближайшие дни возможна его замена на нового кандидата, все зависит от информации из Шарите после обследования там.
Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.
За вчера в Украине + 3584 новых случая. То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю. Харьковская область также обновила рекорд для отдельно взятых областей + 483 случая, это примерно было число по всей Украине в апреле месяце.
antey1969 написав:Там с Кернесом, судя по слухам, весьма печальная ситуация приключилась.
Какой-то злобный насморк. Как говориться снайпер не смог ухайдокать, коронавирус сумел. Если информация про инсульт верная, то мэрство Кернеса заканчивается через месяц. Какой неожиданный расклад на тамошних местных выборах образовался. Харьков вступает в эпоху перемен. А у нас в последнее время как-то перемены в одну нехорошую сторону получаются. Фельдман, Светличная теперь, или какой-то зам Кернеса вдруг выдвинется ?
greenozon написав:не вірять люди в цей вірус, ну не вірять
Кернес в него тоже не верил. Вчера проходил мимо коронавирусного отделения, ой, ёё, такой очереди скорых еще не видел, наверное, с десяток, врачи и даже охранник в таких космических масхалатах. Как говорится кино в одном месте, а население живет в другом месте.
freeze написав:Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.
За вчера в Украине + 3584 новых случая. То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю. Харьковская область также обновила рекорд для отдельно взятых областей + 483 случая, это примерно было число по всей Украине в апреле месяце.
А тем временем, кабмин живет в другом измерении "Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.
При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.
_Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."
Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.