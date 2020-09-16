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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1805180618071808>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:55

  shapo написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:По слухам Германия и Израиль сказали что им ковидные не нужны, своих хватает - лечитесь в своих замечательных барвенковских райбольницах. По заветам того который отсчитал килоеметраж от Харькова до границы с оккупантом (на тот момент ещё будущим оккупантом).


За деньги даже такого патриота как вы везде обслужат, вот только проблема в том, что от ковида сейчас нигде не лечат, просто поддерживающая терапия

Там с Кернесом, судя по слухам, весьма печальная ситуация приключилась.
Он быстро пошел в пике, и ему тут же стали лить антикоагулянты.
Но на фоне антикоагулянтов произошел инсульт, нарушены речевые функции.
Согнали толпы светил(и зарубежных в том числе), но те только развели руками, ибо получился цугцванг. По ходу дела подогнали самолет с оборудованием, но потом еще пару дней утрясали с властями Германии(был на выбор еще Израиль).
Предвыборный штаб Гепы сейчас пребывает в тихом шоке, в ближайшие дни возможна его замена на нового кандидата, все зависит от информации из Шарите после обследования там.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:05

Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.

За вчера в Украине + 3584 новых случая.
То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.
Харьковская область также обновила рекорд для отдельно взятых областей + 483 случая, это примерно было число по всей Украине в апреле месяце.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:13

  antey1969 написав:Там с Кернесом, судя по слухам, весьма печальная ситуация приключилась.


Какой-то злобный насморк. Как говориться снайпер не смог ухайдокать, коронавирус сумел. Если информация про инсульт верная, то мэрство Кернеса заканчивается через месяц. Какой неожиданный расклад на тамошних местных выборах образовался. Харьков вступает в эпоху перемен. А у нас в последнее время как-то перемены в одну нехорошую сторону получаются. Фельдман, Светличная теперь, или какой-то зам Кернеса вдруг выдвинется ?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.

За вчера в Украине + 3584 новых случая.
То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.


пройшовся вчора центром міста (Львів) - людям аболютно по шарабану корона, всі веселяються, галдять, гуляють, відпочивають, масок візуально 10+-% в людей
в переважній більшості лише старше покоління

не вірять люди в цей вірус, ну не вірять

PS але цифри річ упряма
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:20

  change_pm написав:А нічого, що громадянє України без ойропашпорту чи німецького пашпорту в Німечину не можуть в"їхати наразі?

Така сама історія, як з Клічко і його п"яткою.

Настільки борзо показують, що в них є друге громадянство і класти вони хотіли на українські закони...

Padli, не хотять отримувати домомогу в тій медичній системі, шо самі і розвалили...

Ничого. В ЕС пускают не только граждан ЕС, а еще и по уважительным причинам (лечение, как раз и есть такая причина)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:23

  greenozon написав:не вірять люди в цей вірус, ну не вірять


Кернес в него тоже не верил.
Вчера проходил мимо коронавирусного отделения, ой, ёё, такой очереди скорых еще не видел, наверное, с десяток, врачи и даже охранник в таких космических масхалатах. Как говорится кино в одном месте, а население живет в другом месте.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:24

  ЛАД написав:m.rosbalt.ru/russia

Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:35

  freeze написав:Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.

За вчера в Украине + 3584 новых случая.
То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.
Харьковская область также обновила рекорд для отдельно взятых областей + 483 случая, это примерно было число по всей Украине в апреле месяце.

А тем временем, кабмин живет в другом измерении
"Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне

Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.

При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."
https://news.liga.net/society/news/koro ... izmenitsya
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:44

  _Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."


Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:47

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:m.rosbalt.ru/russia

Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?

Ваши возражения связаны только с тем, что ресурс российский?
По сути информации замечания есть?
Или Вы принципиально не читаете?
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