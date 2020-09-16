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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1805180618071808

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:51

  freeze написав:
  _Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."


Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.

Как-то сюр, заболеваемость, госпитализации растут рекордными темпами, больницы заполняются ускоренными темпами, кислородного оборудования нет, волонтеры как в 2014-2015, вытягивают из последних сил и уже захлебываются, а "государство" умывает руки, с ограничениями и обеспечением больниц и подготовкой новых десятков тысяч мест.
"Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:53

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:m.rosbalt.ru/russia

Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?

Ваши возражения связаны только с тем, что ресурс российский?
По сути информации замечания есть?
Или Вы принципиально не читаете?

***, ресурс полностью бульварный, и по цитатам которые Вы сюда тащите это видно
"По данным Life, в день заезда Маргарита, Татьяна и их подруга устроили скандал в кабинете у врача. Поводом стал опостылевший россиянкам «масочный режим».

Одна из туристок обратилась за помощью из-за боли в спине, но в кабинете 25-летняя медсестра Измира Озтюрк потребовала у вошедших надеть маски.

Женщины не только отказались выполнять просьбу, — начали оскорблять медсестру и в конце концов запустили в нее тапком.
Врач прервал безобразие и вызвал полицию, которая забрала хулиганок в участок. Они оказались сильно пьяны, но отказались пройти алкотест."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов."

Это фактически означает, что школы и садики будут работать при любых раскладах, что естественно внесет кратный вклад в рост заболеваемости.
Зеленая плесень совсем слетела с катушек под выборы. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:11

  vetka написав:Ничого. В ЕС пускают не только граждан ЕС, а еще и по уважительным причинам (лечение, как раз и есть такая причина)

С ковидом - не пускают.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:21

_Mykola_
Если Вы не видите остального, будем считать, что я любитель бульварных новостей. :)
Ок?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:27

Просто не открываю говно-ссылки со "срана", росбалт и прочие помойки.
Соблюдаем информгигиену.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:48

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Sanna
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:53

  Sanna написав:Зображення


Я собственно про эту очередь и говорил. Уже темнело, я оценил как с десяток, оказалось на самом деле 17 скорых. Это больница в парке Шевченко.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:01

  Hotab написав:Просто не открываю говно-ссылки со "срана", росбалт и прочие помойки.
Соблюдаем информгигиену.

Ваши проблемы.
ЛАД
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