Додано: Чет 17 вер, 2020 09:59

Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

"При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов.Это фактически означает, что школы и садики будут работать при любых раскладах, что естественно внесет кратный вклад в рост заболеваемости.Зеленая плесень совсем слетела с катушек под выборы.