_Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."
Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.
Как-то сюр, заболеваемость, госпитализации растут рекордными темпами, больницы заполняются ускоренными темпами, кислородного оборудования нет, волонтеры как в 2014-2015, вытягивают из последних сил и уже захлебываются, а "государство" умывает руки, с ограничениями и обеспечением больниц и подготовкой новых десятков тысяч мест. "Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.
Зачем Вы постоянно тащите сюда из-за поребрика всякую дрянь?
Ваши возражения связаны только с тем, что ресурс российский? По сути информации замечания есть? Или Вы принципиально не читаете?
***, ресурс полностью бульварный, и по цитатам которые Вы сюда тащите это видно
"По данным Life, в день заезда Маргарита, Татьяна и их подруга устроили скандал в кабинете у врача. Поводом стал опостылевший россиянкам «масочный режим».
Одна из туристок обратилась за помощью из-за боли в спине, но в кабинете 25-летняя медсестра Измира Озтюрк потребовала у вошедших надеть маски.
Женщины не только отказались выполнять просьбу, — начали оскорблять медсестру и в конце концов запустили в нее тапком. Врач прервал безобразие и вызвал полицию, которая забрала хулиганок в участок. Они оказались сильно пьяны, но отказались пройти алкотест."