Hotab написав:Просто не открываю говно-ссылки со "срана", росбалт и прочие помойки. Соблюдаем информгигиену.
Ваши проблемы.
Та откуда у меня они возьмутся?))) Проблемы у того, кто тащит ссылки, с надеждой что его читают. А на него по факту кладут).
И не говорите, что вам все равно, читают ли вас))) Иначе вы писали бы фломастером в своей тетрадке дома. А вы пишете сюда,в надежде на признание, не так ли?).
Не так. Если бы я ставил целью признание и количество плюсиков, то легко мог бы это сделать - прекрасно понимаю как. Цель форума - общение и обмен информацией. Если Вы отсекаете для себя какие-то источники информации, то это Ваши проблемы.
P.s. Кстати, Вы как военный (и не рядовой необученный) должны были бы понимать, что для получения информации о противнике надо читать его источники. Хотя бы так.
_Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."
Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.
Как-то сюр, заболеваемость, госпитализации растут рекордными темпами, больницы заполняются ускоренными темпами, кислородного оборудования нет, волонтеры как в 2014-2015, вытягивают из последних сил и уже захлебываются, а "государство" умывает руки, с ограничениями и обеспечением больниц и подготовкой новых десятков тысяч мест. "Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.
Нет, это верное решение при любых раскладах. Местные власти всё равно ложили на расклад центральных и, учитывая малую поддержку, слугам как раз выгодно сбросить это на них, ну а жители тоже выбрали, поборолись за отмену мер и напоролись на реальность насморка.
Немного не по теме. Тут последнее время популярна всяческая конспирология. К примеру, теория о том, что ковид нужен был для уменьшения численности населения. В частности, Украины. Для этого в ковиде нет никакой необходимости.
За последние пять лет количество родившихся детей сократилось с 465 тыс. до 330 тыс. При этом Госстат приводит несколько иные данные. В 2014 году родилось 465,9 тыс. детей, а через пять лет, в 2019-м – 308,8 тыс.
Кстати, повышенной смертности от ковида в этом году мы можем и не увидеть. По двум причинам. Первое - у нас пока не так много смертей от ковида (на сегодня 3400). Второе - последние годы ежегодное количество смертей в Украине снижается. Это может сгладить прирост от ковида. Хотя при сегодняшнем ускорении кто знает...