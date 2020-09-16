Додано: Чет 17 вер, 2020 11:50

За последние пять лет количество родившихся детей сократилось с 465 тыс. до 330 тыс.

При этом Госстат приводит несколько иные данные. В 2014 году родилось 465,9 тыс. детей, а через пять лет, в 2019-м – 308,8 тыс.

Число детей, рожденных до конца 2020 года, может составить 280 тысяч. В 1991 года в Украине родились 631 тысяча детей.

Немного не по теме.Тут последнее время популярна всяческая конспирология. К примеру, теория о том, что ковид нужен был для уменьшения численности населения. В частности, Украины.Для этого в ковиде нет никакой необходимости.Общее детей в возрасте до 14 лет, правда, уменьшилось всего на 1%, но это благодаря более ранней динамике, которая хорошо видна по графику во второй ссылке. Количество рождённых падало примерно линейно с 1991 до 2001 до 376478, потом росло по 2012 до 520705 и с 2014 опять началось линейное падение.Если кому интересно, то точные цифры с 1946 г. есть в таблице здесь -(там есть и более ранние данные).Кстати, повышенной смертности от ковида в этом году мы можем и не увидеть. По двум причинам. Первое - у нас пока не так много смертей от ковида (на сегодня 3400). Второе - последние годы ежегодное количество смертей в Украине снижается. Это может сгладить прирост от ковида.Хотя при сегодняшнем ускорении кто знает...