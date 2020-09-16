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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1807180818091810>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:13

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Просто не открываю говно-ссылки со "срана", росбалт и прочие помойки.
Соблюдаем информгигиену.

Ваши проблемы.

Та откуда у меня они возьмутся?)))
Проблемы у того, кто тащит ссылки, с надеждой что его читают. А на него по факту кладут).

И не говорите, что вам все равно, читают ли вас)))
Иначе вы писали бы фломастером в своей тетрадке дома. А вы пишете сюда,в надежде на признание, не так ли?).

Не так.
Если бы я ставил целью признание и количество плюсиков, то легко мог бы это сделать - прекрасно понимаю как.
Цель форума - общение и обмен информацией.
Если Вы отсекаете для себя какие-то источники информации, то это Ваши проблемы.

P.s. Кстати, Вы как военный (и не рядовой необученный) должны были бы понимать, что для получения информации о противнике надо читать его источники. Хотя бы так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американская биотехнологическая компания Vaxart получила разрешение FDA на проведение клинических испытаний фазы I по оценке вакцины-кандидата от COVID-19 в таблетках: https://bit.ly/3kikQs2
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:21

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:
  _Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."


Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.

Как-то сюр, заболеваемость, госпитализации растут рекордными темпами, больницы заполняются ускоренными темпами, кислородного оборудования нет, волонтеры как в 2014-2015, вытягивают из последних сил и уже захлебываются, а "государство" умывает руки, с ограничениями и обеспечением больниц и подготовкой новых десятков тысяч мест.
"Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.

Нет, это верное решение при любых раскладах. Местные власти всё равно ложили на расклад центральных и, учитывая малую поддержку, слугам как раз выгодно сбросить это на них, ну а жители тоже выбрали, поборолись за отмену мер и напоролись на реальность насморка.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:24

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Просто не открываю говно-ссылки со "срана", росбалт и прочие помойки.
Соблюдаем информгигиену.

Ваши проблемы.

Та откуда у меня они возьмутся?)))
Проблемы у того, кто тащит ссылки, с надеждой что его читают. А на него по факту кладут).

И не говорите, что вам все равно, читают ли вас)))
Иначе вы писали бы фломастером в своей тетрадке дома. А вы пишете сюда,в надежде на признание, не так ли?).

Никогда не расписывайтесь за других, тем более что от ваших источников часто воротит
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:26

  ЛАД написав:
P.s. Кстати, Вы как военный (и не рядовой необученный) должны были бы понимать, что для получения информации о противнике надо читать его источники. Хотя бы так.

Он военный заробитчанин
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сейчас бы переходить на личности и давать свои оценочные суждения, когда не просят.

Ходите хоть в шапочках из фольги и костюмах хим.защиты, но другим не навязывайте.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:36

  Lion+ написав:Сейчас бы переходить на личности и давать свои оценочные суждения, когда не просят.

Ходите хоть в шапочках из фольги и костюмах хим.защиты, но другим не навязывайте.

Не переживайте, судя по маме Одессе болезнь уже вне контроля. Без маски просто встретитесь с ней раньше.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:50

Немного не по теме.
Тут последнее время популярна всяческая конспирология. К примеру, теория о том, что ковид нужен был для уменьшения численности населения. В частности, Украины.
Для этого в ковиде нет никакой необходимости.
За последние пять лет количество родившихся детей сократилось с 465 тыс. до 330 тыс.
При этом Госстат приводит несколько иные данные. В 2014 году родилось 465,9 тыс. детей, а через пять лет, в 2019-м – 308,8 тыс.

https://focus.ua/ukraine/462690-minsotspolitiki_detei_v_ukraine_za_piat_let_stalo_menshe_na_40_no_u_gosstata_drugie_dannye
Число детей, рожденных до конца 2020 года, может составить 280 тысяч. В 1991 года в Украине родились 631 тысяча детей.

https://focus.ua/amp/ukraine/459268-v_ukraine_v_2020_godu_rodiatsia_280_tysiach_detei__gosstat
Общее детей в возрасте до 14 лет, правда, уменьшилось всего на 1%, но это благодаря более ранней динамике, которая хорошо видна по графику во второй ссылке. Количество рождённых падало примерно линейно с 1991 до 2001 до 376478, потом росло по 2012 до 520705 и с 2014 опять началось линейное падение.
Если кому интересно, то точные цифры с 1946 г. есть в таблице здесь -https://ru.qwe.wiki/wiki/Demographics_of_Ukraine#After_WW_II (там есть и более ранние данные).

Кстати, повышенной смертности от ковида в этом году мы можем и не увидеть. По двум причинам. Первое - у нас пока не так много смертей от ковида (на сегодня 3400). Второе - последние годы ежегодное количество смертей в Украине снижается. Это может сгладить прирост от ковида.
Хотя при сегодняшнем ускорении кто знает...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:уже вне контроля

А был тот момент когда была под контролем? Это наверное когда имея с десяток заболевших остановили пассажирский транспорт по всей стране? И что, помогло? :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Українцям з температурою та ознаками ГРВІ дозволять проголосувати 25 жовтня, - ЦВК
https://rubryka.com/2020/09/13/ukrayint ... tnya-tsvk/
Sanna
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