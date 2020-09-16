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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1807180818091810 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 31 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 260 Додано: Чет 17 вер, 2020 12:13 freeze написав: _Mykola_ написав: Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС." Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."



Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре. Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов,

Це ж чудово! Ще один привід не вірити в унію...



До речі на цьому базується мій прогноз по розвалу...



В годину Х по коронокризі, місцеві іліти не очікуючи допомоги від центру звертаються до своїх найближчих сусідів: гуманітарна допомога від РП, РФ, Мадьярів, Румінів - переоцінка цінностей Києва - фактична повна децентралізація = розвал Це ж чудово! Ще один привід не вірити в унію...До речі на цьому базується мій прогноз по розвалу...В годину Х по коронокризі, місцеві іліти не очікуючи допомоги від центру звертаються до своїх найближчих сусідів: гуманітарна допомога від РП, РФ, Мадьярів, Румінів - переоцінка цінностей Києва - фактична повна децентралізація = розвал change_pm Повідомлень: 2193 З нами з: 03.02.16 Подякував: 63 раз. Подякували: 500 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15 _Mykola_ написав: freeze написав: _Mykola_ написав: Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС." Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."



Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре. Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.

Как-то сюр, заболеваемость, госпитализации растут рекордными темпами, больницы заполняются ускоренными темпами, кислородного оборудования нет, волонтеры как в 2014-2015, вытягивают из последних сил и уже захлебываются, а "государство" умывает руки, с ограничениями и обеспечением больниц и подготовкой новых десятков тысяч мест.

"Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе. Как-то сюр, заболеваемость, госпитализации растут рекордными темпами, больницы заполняются ускоренными темпами, кислородного оборудования нет, волонтеры как в 2014-2015, вытягивают из последних сил и уже захлебываются, а "государство" умывает руки, с ограничениями и обеспечением больниц и подготовкой новых десятков тысяч мест.

Пєтя так само обісрався би...



Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно Пєтя так само обісрався би...Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно change_pm Повідомлень: 2193 З нами з: 03.02.16 Подякував: 63 раз. Подякували: 500 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 12:24 change_pm написав: "Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.

Пєтя так само обісрався би...



Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно Пєтя так само обісрався би...Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно

Тем не менее сейчас Пэтя, тратит свои деньги на помощь больницам... чего не делает Зе.



Знаю компании которые тратят миллионы гривен на помощь региональным больницам, и обеспечение их самым необходимым и так уже полгода и на регулярной основе...



Где государственная программа и поддержка, опять паперэдникы виноваты???



Сколько Зе потратил личных денег, на маски, респираторы, костюмы, кислородные концентраторы, швл, пульсоксиметры?

Зато увеличивае траты на МВД, свой офис, дусю, дороги...

"конец эпохи бідности" (с) ...для Слуги Тем не менееПэтя, тратитденьги на помощь больницам... чего не делает Зе.Знаю компании которые тратят миллионы гривен на помощь региональным больницам, и обеспечение их самым необходимым и так уже полгода и на регулярной основе...Где государственная программа и поддержка, опять паперэдникы виноваты???Сколько Зе потратилденег, на маски, респираторы, костюмы, кислородные концентраторы, швл, пульсоксиметры?Зато увеличивае траты на МВД, свой офис, дусю, дороги..."конец эпохи бідности" (с) ...для Слуги _Mykola_ Повідомлень: 3920 З нами з: 09.02.09 Подякував: 560 раз. Подякували: 535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 12:25 change_pm написав: stm написав: freeze написав: Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию



По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.



PavlovskyNEWS Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в ГерманиюПо неофициальной информации, Кернес без сознания.PavlovskyNEWS

Неприятно, 70% кандидат в мэры. Неприятно, 70% кандидат в мэры.

А нічого, що громадянє України без ойропашпорту чи німецького пашпорту в Німечину не можуть в"їхати наразі?



Така сама історія, як з Клічко і його п"яткою.



Настільки борзо показують, що в них є друге громадянство і класти вони хотіли на українські закони...



Padli, не хотять отримувати домомогу в тій медичній системі, шо самі і розвалили... А нічого, що громадянє України без ойропашпорту чи німецького пашпорту в Німечину не можуть в"їхати наразі?Така сама історія, як з Клічко і його п"яткою.Настільки борзо показують, що в них є друге громадянство і класти вони хотіли на українські закони...Padli, не хотять отримувати домомогу в тій медичній системі, шо самі і розвалили...

Законы пишет так называемая "ылита" для "пересичных".

На так называемую "ылиту" законы и правила не распространяются, по крайней мере украинские. В любом случае, специально для "ылиты" делается исключение



А "пересичных" - ещё нарожают Законы пишет так называемая "ылита" для "пересичных".На так называемую "ылиту" законы и правила не распространяются, по крайней мере украинские. В любом случае, специально для "ылиты" делается исключениеА "пересичных" - ещё нарожают Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12602 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7140 раз. Подякували: 3327 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 12:29 _Mykola_ написав: change_pm написав: "Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.

Пєтя так само обісрався би...



Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно Пєтя так само обісрався би...Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно

Тем не менее сейчас Пэтя, тратит свои деньги на помощь больницам... чего не делает Зе.

Тем не менееПэтя, тратитденьги на помощь больницам... чего не делает Зе.

Сколь потратил? Сколь потратил? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1807180818091810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7228 1648647

ЛОБ Сер 16 вер, 2020 21:43