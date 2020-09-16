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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1807180818091810

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:13

  freeze написав:
  _Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."


Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.

Це ж чудово! Ще один привід не вірити в унію...

До речі на цьому базується мій прогноз по розвалу...

В годину Х по коронокризі, місцеві іліти не очікуючи допомоги від центру звертаються до своїх найближчих сусідів: гуманітарна допомога від РП, РФ, Мадьярів, Румінів - переоцінка цінностей Києва - фактична повна децентралізація = розвал :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:
  _Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."


Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.

Как-то сюр, заболеваемость, госпитализации растут рекордными темпами, больницы заполняются ускоренными темпами, кислородного оборудования нет, волонтеры как в 2014-2015, вытягивают из последних сил и уже захлебываются, а "государство" умывает руки, с ограничениями и обеспечением больниц и подготовкой новых десятков тысяч мест.
"Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.

Пєтя так само обісрався би...

Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:24

  change_pm написав:
"Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.

Пєтя так само обісрався би...

Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно :(

Тем не менее сейчас Пэтя, тратит свои деньги на помощь больницам... чего не делает Зе.

Знаю компании которые тратят миллионы гривен на помощь региональным больницам, и обеспечение их самым необходимым и так уже полгода и на регулярной основе...

Где государственная программа и поддержка, опять паперэдникы виноваты???

Сколько Зе потратил личных денег, на маски, респираторы, костюмы, кислородные концентраторы, швл, пульсоксиметры?
Зато увеличивае траты на МВД, свой офис, дусю, дороги...
"конец эпохи бідности" (с) ...для Слуги :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:25

  change_pm написав:
  stm написав:
  freeze написав:Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию

По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.

PavlovskyNEWS

Неприятно, 70% кандидат в мэры.

А нічого, що громадянє України без ойропашпорту чи німецького пашпорту в Німечину не можуть в"їхати наразі?

Така сама історія, як з Клічко і його п"яткою.

Настільки борзо показують, що в них є друге громадянство і класти вони хотіли на українські закони...

Padli, не хотять отримувати домомогу в тій медичній системі, шо самі і розвалили...

Законы пишет так называемая "ылита" для "пересичных".
На так называемую "ылиту" законы и правила не распространяются, по крайней мере украинские. В любом случае, специально для "ылиты" делается исключение

А "пересичных" - ещё нарожают
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:29

  _Mykola_ написав:
  change_pm написав:
"Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.

Пєтя так само обісрався би...

Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно :(

Тем не менее сейчас Пэтя, тратит свои деньги на помощь больницам... чего не делает Зе.

Сколь потратил?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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