_Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."
Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.
Це ж чудово! Ще один привід не вірити в унію...
До речі на цьому базується мій прогноз по розвалу...
В годину Х по коронокризі, місцеві іліти не очікуючи допомоги від центру звертаються до своїх найближчих сусідів: гуманітарна допомога від РП, РФ, Мадьярів, Румінів - переоцінка цінностей Києва - фактична повна децентралізація = розвал
_Mykola_ написав:Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС."
Собственно закрепили то, на чем настаивал офис президента и штаб слуг, свалить всю ответственность на принятие карантинных мер в преддверии выборов на местные власти. Региональные комиссии возглавляются мэрами городов, следовательно все карантинные меры будут вводиться как бы непосредственно местной властью, умыли руки в центре.
Как-то сюр, заболеваемость, госпитализации растут рекордными темпами, больницы заполняются ускоренными темпами, кислородного оборудования нет, волонтеры как в 2014-2015, вытягивают из последних сил и уже захлебываются, а "государство" умывает руки, с ограничениями и обеспечением больниц и подготовкой новых десятков тысяч мест. "Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.
Пєтя так само обісрався би...
Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно
Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно
Тем не менее сейчас Пэтя, тратит свои деньги на помощь больницам... чего не делает Зе.
Знаю компании которые тратят миллионы гривен на помощь региональным больницам, и обеспечение их самым необходимым и так уже полгода и на регулярной основе...
Где государственная программа и поддержка, опять паперэдникы виноваты???
Сколько Зе потратил личных денег, на маски, респираторы, костюмы, кислородные концентраторы, швл, пульсоксиметры? Зато увеличивае траты на МВД, свой офис, дусю, дороги... "конец эпохи бідности" (с) ...для Слуги
freeze написав:Источник в Харьковской мэрии сообщил, что самолёт с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию
По неофициальной информации, Кернес без сознания. В Германии он будет проходить лечение.
PavlovskyNEWS
Неприятно, 70% кандидат в мэры.
А нічого, що громадянє України без ойропашпорту чи німецького пашпорту в Німечину не можуть в"їхати наразі?
Така сама історія, як з Клічко і його п"яткою.
Настільки борзо показують, що в них є друге громадянство і класти вони хотіли на українські закони...
Padli, не хотять отримувати домомогу в тій медичній системі, шо самі і розвалили...
Законы пишет так называемая "ылита" для "пересичных". На так называемую "ылиту" законы и правила не распространяются, по крайней мере украинские. В любом случае, специально для "ылиты" делается исключение
А "пересичных" - ещё нарожают
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте