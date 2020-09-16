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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1808180918101811

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:З ковідом і німецьким паспортом пускають...

Ты намекаешь что Геша - фошизд?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:46

  _Mykola_ написав:
  change_pm написав:
"Хуже уже не будет!"(с) голосующие за Зе.

Пєтя так само обісрався би...

Нема в цій країні свого Де Голя, Ататюрка і так далі. А дібілів, рєшал і клептократів повно :(

Тем не менее сейчас Пэтя, тратит [b]свои деньги на помощь больницам[/b]... чего не делает Зе.

Знаю компании которые тратят миллионы гривен на помощь региональным больницам, и обеспечение их самым необходимым и так уже полгода и на регулярной основе...

Где государственная программа и поддержка, опять паперэдникы виноваты???

Сколько Зе потратил личных денег, на маски, респираторы, костюмы, кислородные концентраторы, швл, пульсоксиметры?
Зато увеличивае траты на МВД, свой офис, дусю, дороги...
"конец эпохи бідности" (с) ...для Слуги :twisted:

Це тупо нащі грощі, які Пєтя присвоїв.
Був би я Зеля, Петя в мене вже б копав канал Дністер-Київ, а на конфісковані грощі будувався б вже гіперпул :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:З ковідом і німецьким паспортом пускають...

Ты намекаешь что Геша - фошизд?

Та ні, який намекаєш ...

Я прямо кажу, що є варіант - 99%, що Геша, як і Кеша (Віталя) мають, як і багато інших "перців", два паспорти...

... поки не покажуть гешин укр.паспорт зі штампом з Тегеля ...
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:як і Кеша (Віталя)

Виталя честно заработал свой паспорт. Ну и Виталя никогда не топил против геев и фошиздов.
Геша ватник практически всю свою сознательную жизнь. Небольшой кульбит с оранжевым шарфиком то лишь попытка подсидеть тогдашнего группенфюрера администрации президента или где в то время околачивался Кушнарев.

Фошиздкий паспот это же несмываемое пятно на весь тот недолгий остаток жизни.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:14

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Просто не открываю говно-ссылки со "срана", росбалт и прочие помойки.
Соблюдаем информгигиену.

Ваши проблемы.

Та откуда у меня они возьмутся?)))
Проблемы у того, кто тащит ссылки, с надеждой что его читают. А на него по факту кладут).

И не говорите, что вам все равно, читают ли вас)))
Иначе вы писали бы фломастером в своей тетрадке дома. А вы пишете сюда,в надежде на признание, не так ли?).

Нормальные,вменяемые люди их читают.А вы свое убогое ограниченное восприятие мира держите при себе и не засоряйте ветку .
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Tat_888 написав:А вы свое убогое ограниченное восприятие мира держите при себе и не засоряйте ветку .

С чего ватные чучела думают,что кто-то нуждается в их советах?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:35

  Hotab написав:
  shapo написав:Никогда не расписывайтесь за других, тем более что от ваших источников часто воротит

Нечистую силу от света всегда коробило, это нормально. Когда ватный дедушка к березкам отправляется?)))
Сколько будет мучаться?)


Это дерьмо на которое ты ссылаешься "луч света" ?
Проверься после негров на спид и малярию - они и по мозгу бьют.
Я в отличие от заробитчан и просто патриотов сбежавших в Африку,Канаду и еще невесть куда живу там где сейчас хочу - в Печерском районе г.Киева, поэтому свой совет оставь себе - пригодится.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:36

  Hotab написав:
  Tat_888 написав:А вы свое убогое ограниченное восприятие мира держите при себе и не засоряйте ветку .

С чего ватные чучела думают,что кто-то нуждается в их советах?))

Лучше прислушайся,тупое уе..ще:)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.

За вчера в Украине + 3584 новых случая.
То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.
Харьковская область также обновила рекорд для отдельно взятых областей + 483 случая, это примерно было число по всей Украине в апреле месяце.

А тем временем, кабмин живет в другом измерении
"Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне

Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.

При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.



До последнего живого учителя и воспитателя будут работать. Такой вектор. Не удается снизить заболеваемость, нужно прогнуться под новую реальность. Но думаю на уровне передвижных моргов ситуацию начнут пересматривать.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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