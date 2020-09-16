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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1808180918101811

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 260
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
31
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:З ковідом і німецьким паспортом пускають...

Ты намекаешь что Геша - фошизд?

Та ні, який намекаєш ...

Я прямо кажу, що є варіант - 99%, що Геша, як і Кеша (Віталя) мають, як і багато інших "перців", два паспорти...

... поки не покажуть гешин укр.паспорт зі штампом з Тегеля ...
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:як і Кеша (Віталя)

Виталя честно заработал свой паспорт. Ну и Виталя никогда не топил против геев и фошиздов.
Геша ватник практически всю свою сознательную жизнь. Небольшой кульбит с оранжевым шарфиком то лишь попытка подсидеть тогдашнего группенфюрера администрации президента или где в то время околачивался Кушнарев.

Фошиздкий паспот это же несмываемое пятно на весь тот недолгий остаток жизни.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.

За вчера в Украине + 3584 новых случая.
То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.
Харьковская область также обновила рекорд для отдельно взятых областей + 483 случая, это примерно было число по всей Украине в апреле месяце.

А тем временем, кабмин живет в другом измерении
"Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне

Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.

При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.



До последнего живого учителя и воспитателя будут работать. Такой вектор. Не удается снизить заболеваемость, нужно прогнуться под новую реальность. Но думаю на уровне передвижных моргов ситуацию начнут пересматривать.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Но думаю на уровне передвижных моргов


та вже краще вуличні крематорії
+фільтри щоб не воняло
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:06

  greenozon написав:
  freeze написав:Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.

За вчера в Украине + 3584 новых случая.
То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.


пройшовся вчора центром міста (Львів) - людям аболютно по шарабану корона, всі веселяються, галдять, гуляють, відпочивають, масок візуально 10+-% в людей
в переважній більшості лише старше покоління

не вірять люди в цей вірус, ну не вірять

PS але цифри річ упряма

а як вірити, коли влада ввела весною карантин "папріколу", а ковідний фонд іде на "ремонт доріг", вірусу нема, влада просто тирить бабло.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:10

  stm написав:Нет, это верное решение при любых раскладах. Местные власти всё равно ложили на расклад центральных и, учитывая малую поддержку, слугам как раз выгодно сбросить это на них, ну а жители тоже выбрали, поборолись за отмену мер и напоролись на реальность насморка.

а коштами це підтверджено?
чи повноваження дали, а бюджета нема - керуйте.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:а ковідний фонд іде на "ремонт доріг", вірусу нема, влада просто тирить бабло.

який ремонт, які дороги... ви що!

просто ТИРИТЬ баблішко
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:01

  flyman написав:
  stm написав:Нет, это верное решение при любых раскладах. Местные власти всё равно ложили на расклад центральных и, учитывая малую поддержку, слугам как раз выгодно сбросить это на них, ну а жители тоже выбрали, поборолись за отмену мер и напоролись на реальность насморка.

а коштами це підтверджено?
чи повноваження дали, а бюджета нема - керуйте.

Да, Флай, децентрализация дала достаточно в местные бюджеты. Теперь если в Тернополе все безработные, то местный бюджет = 0 и социальная составляющая в виде садиков/медиков = вечно недофинанс. Это как пример, по Украине в целом всё тоже самое. Денег нет, и тот кто сможет лучше объединится и не кричать о конституционных правах, а носить маски, бизнес закупать и финансировать больнички тот и выиграет. Кстати, Винница держится хорошо. Днепр неплохо. Киев неплохо, но просто бабло имеет больше. А вот Одесса и Харьков и Тернополь, у последнего вообще печаль и с масками и с ответственным бизнесом, ну как бы плюс как и в Житомире только 4 скорых на всех, поэтому очередь никто и не заметит... ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:20

  stm написав:Да, Флай, децентрализация дала достаточно в местные бюджеты. Теперь если в Тернополе все безработные, то местный бюджет = 0 и социальная составляющая в виде садиков/медиков = вечно недофинанс. Это как пример, по Украине в целом всё тоже самое. Денег нет, и тот кто сможет лучше объединится и не кричать о конституционных правах, а носить маски, бизнес закупать и финансировать больнички тот и выиграет. Кстати, Винница держится хорошо. Днепр неплохо. Киев неплохо, но просто бабло имеет больше. А вот Одесса и Харьков и Тернополь, у последнего вообще печаль и с масками и с ответственным бизнесом, ну как бы плюс как и в Житомире только 4 скорых на всех, поэтому очередь никто и не заметит... ;)

В Киеве уже не знают как освоить тот бюджет. То кладут плитку, то снимают, потом кладут на это же место брусчатку, разрыли, зарыли - постелили асфальт, через неделю, опять все разрыли и так по новой несколько раз. Идиоты!
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