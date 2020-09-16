Додано: Чет 17 вер, 2020 16:01

flyman написав: stm написав: Нет, это верное решение при любых раскладах. Местные власти всё равно ложили на расклад центральных и, учитывая малую поддержку, слугам как раз выгодно сбросить это на них, ну а жители тоже выбрали, поборолись за отмену мер и напоролись на реальность насморка. Нет, это верное решение при любых раскладах. Местные власти всё равно ложили на расклад центральных и, учитывая малую поддержку, слугам как раз выгодно сбросить это на них, ну а жители тоже выбрали, поборолись за отмену мер и напоролись на реальность насморка.

а коштами це підтверджено?

чи повноваження дали, а бюджета нема - керуйте. а коштами це підтверджено?чи повноваження дали, а бюджета нема - керуйте.

Да, Флай, децентрализация дала достаточно в местные бюджеты. Теперь если в Тернополе все безработные, то местный бюджет = 0 и социальная составляющая в виде садиков/медиков = вечно недофинанс. Это как пример, по Украине в целом всё тоже самое. Денег нет, и тот кто сможет лучше объединится и не кричать о конституционных правах, а носить маски, бизнес закупать и финансировать больнички тот и выиграет. Кстати, Винница держится хорошо. Днепр неплохо. Киев неплохо, но просто бабло имеет больше. А вот Одесса и Харьков и Тернополь, у последнего вообще печаль и с масками и с ответственным бизнесом, ну как бы плюс как и в Житомире только 4 скорых на всех, поэтому очередь никто и не заметит...