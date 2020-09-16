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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:03
vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав:
З ковідом і німецьким паспортом пускають...
Ты намекаешь что Геша - фошизд?
Та ні, який намекаєш ...
Я прямо кажу, що є варіант - 99%, що Геша, як і Кеша (Віталя) мають, як і багато інших "перців", два паспорти...
... поки не покажуть гешин укр.паспорт зі штампом з Тегеля ...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:06
change_pm написав:
як і Кеша (Віталя)
Виталя честно заработал свой паспорт. Ну и Виталя никогда не топил против геев и фошиздов.
Геша ватник практически всю свою сознательную жизнь. Небольшой кульбит с оранжевым шарфиком то лишь попытка подсидеть тогдашнего группенфюрера администрации президента или где в то время околачивался Кушнарев.
Фошиздкий паспот это же несмываемое пятно на весь тот недолгий остаток жизни.
Mind the gap.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38
_Mykola_ написав:
А тем временем, кабмин живет в другом измерении
freeze написав:
Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.
За вчера в Украине + 3584 новых случая.
То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.
Харьковская область также обновила рекорд для отдельно взятых областей + 483 случая, это примерно было число по всей Украине в апреле месяце.
"Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне
Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%
. При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов.
Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.
До последнего живого учителя и воспитателя будут работать. Такой вектор. Не удается снизить заболеваемость, нужно прогнуться под новую реальность. Но думаю на уровне передвижных моргов ситуацию начнут пересматривать.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:56
adeges написав:
Но думаю на уровне передвижных моргов
та вже краще вуличні крематорії
+фільтри щоб не воняло
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greenozon
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:06
greenozon написав: freeze написав:
Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.
За вчера в Украине + 3584 новых случая.
То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.
пройшовся вчора центром міста (Львів) - людям аболютно по шарабану корона, всі веселяються, галдять, гуляють, відпочивають, масок візуально 10+-% в людей
в переважній більшості лише старше покоління
не вірять люди в цей вірус, ну не вірять
PS але цифри річ упряма
а як вірити, коли влада ввела весною карантин "папріколу", а ковідний фонд іде на "ремонт доріг", вірусу нема, влада просто тирить бабло.
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flyman
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:10
stm написав:
Нет, это верное решение при любых раскладах. Местные власти всё равно ложили на расклад центральных и, учитывая малую поддержку, слугам как раз выгодно сбросить это на них, ну а жители тоже выбрали, поборолись за отмену мер и напоролись на реальность насморка.
а коштами це підтверджено?
чи повноваження дали, а бюджета нема - керуйте.
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flyman
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:13
flyman написав:
а ковідний фонд іде на "ремонт доріг", вірусу нема, влада просто тирить бабло.
який ремонт, які дороги... ви що!
просто ТИРИТЬ баблішко
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greenozon
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:01
flyman написав: stm написав:
Нет, это верное решение при любых раскладах. Местные власти всё равно ложили на расклад центральных и, учитывая малую поддержку, слугам как раз выгодно сбросить это на них, ну а жители тоже выбрали, поборолись за отмену мер и напоролись на реальность насморка.
а коштами це підтверджено?
чи повноваження дали, а бюджета нема - керуйте.
Да, Флай, децентрализация дала достаточно в местные бюджеты. Теперь если в Тернополе все безработные, то местный бюджет = 0 и социальная составляющая в виде садиков/медиков = вечно недофинанс. Это как пример, по Украине в целом всё тоже самое. Денег нет, и тот кто сможет лучше объединится и не кричать о конституционных правах, а носить маски, бизнес закупать и финансировать больнички тот и выиграет. Кстати, Винница держится хорошо. Днепр неплохо. Киев неплохо, но просто бабло имеет больше. А вот Одесса и Харьков и Тернополь, у последнего вообще печаль и с масками и с ответственным бизнесом, ну как бы плюс как и в Житомире только 4 скорых на всех, поэтому очередь никто и не заметит...
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stm
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:20
stm написав:
Да, Флай, децентрализация дала достаточно в местные бюджеты. Теперь если в Тернополе все безработные, то местный бюджет = 0 и социальная составляющая в виде садиков/медиков = вечно недофинанс. Это как пример, по Украине в целом всё тоже самое. Денег нет, и тот кто сможет лучше объединится и не кричать о конституционных правах, а носить маски, бизнес закупать и финансировать больнички тот и выиграет. Кстати, Винница держится хорошо. Днепр неплохо. Киев неплохо, но просто бабло имеет больше. А вот Одесса и Харьков и Тернополь, у последнего вообще печаль и с масками и с ответственным бизнесом, ну как бы плюс как и в Житомире только 4 скорых на всех, поэтому очередь никто и не заметит...
В Киеве уже не знают как освоить тот бюджет. То кладут плитку, то снимают, потом кладут на это же место брусчатку, разрыли, зарыли - постелили асфальт, через неделю, опять все разрыли и так по новой несколько раз. Идиоты!
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