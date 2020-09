Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38

_Mykola_ написав: freeze написав: Продолжаются рекорды эпидемии. На сей раз местные.



За вчера в Украине + 3584 новых случая.

То есть можно смело сказать, что по итогам дня Украина войдет в десятку мировых лидеров по этому показателю.

А тем временем, кабмин живет в другом измерении

"Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне



Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75% .



При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.



"Коронавирус. Правительство разрешило работу детских садов и школ в красной зоне

Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.



До последнего живого учителя и воспитателя будут работать. Такой вектор. Не удается снизить заболеваемость, нужно прогнуться под новую реальность. Но думаю на уровне передвижных моргов ситуацию начнут пересматривать. До последнего живого учителя и воспитателя будут работать. Такой вектор. Не удается снизить заболеваемость, нужно прогнуться под новую реальность. Но думаю на уровне передвижных моргов ситуацию начнут пересматривать.

