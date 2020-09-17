О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?
Модераторы, может почистите последнюю пару страниц?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:43
О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?
Модераторы, может почистите последнюю пару страниц?
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:16
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:51
так ты соблюдай инфогигиену. Не лазь по инфопомойкам
А то тащишь сюда всякий мусор, а потом удивляешься
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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