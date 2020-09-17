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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1809181018111812

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:43

О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?

Модераторы, может почистите последнюю пару страниц?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:16

  ЛАД написав:О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?


Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:51

  ЛАД написав:О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?

Модераторы, может почистите последнюю пару страниц?

так ты соблюдай инфогигиену. Не лазь по инфопомойкам
А то тащишь сюда всякий мусор, а потом удивляешься
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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ЛОБ

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