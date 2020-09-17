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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1810181118121813>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:43

О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?

Модераторы, может почистите последнюю пару страниц?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:16

  ЛАД написав:О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?


Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:51

  ЛАД написав:О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?

Модераторы, может почистите последнюю пару страниц?

так ты соблюдай инфогигиену. Не лазь по инфопомойкам
А то тащишь сюда всякий мусор, а потом удивляешься
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:14

«Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает. И это хорошо — пожизненно мы себе никаких изменений не вносим», — сказал заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков. По его словам, после вакцинирования иммунитет сформирован «как минимум на полгода», передает «Интерфакс».

«Я бы посоветовал через год — два — пять пройти ревакцинацию пептидной вакциной. Она сконструирована так, что не имеет ограничений по вакцинации», — отметил Рыжиков. Он указал, что вакцина «Вектора» не содержит ни вирусных белков, ни вирусного генома, поэтому можно не беспокоиться об удаленных последствиях.

Рыжиков также заверил, что разработанная новосибирскими учеными вакцина не будет влиять на репродуктивную функцию человека.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/17/1863895.html

Hotab, где Вы предлагаете искать информацию о российской вакцине? На цензор.нет?
Или Вы тоже из псокотовых?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:17

  Libo написав:
  ЛАД написав:О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?


Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся. 8)


Мы, Николай второй...
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:18

  ЛАД написав:Hotab, где Вы предлагаете искать информацию о российской вакцине? На цензор.нет?
Или Вы тоже из псокотовых?


Из них
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:о российской

Слово "российская" это синоним слова "лживая". Зачем о ней что-то знать?
О россии надо знать только то, сколько этих людей отправилось к праотцам. От Ковид, либо от побочек вакцинации.
Но об этом скажут на многих ресурсах.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Собянин сообщил, что более миллиона москвичей уже сделали прививку от гриппа. От коронавируса - 700 человек.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:21

  Hotab написав:
  ЛАД написав:о российской

Слово "российская" это синоним слова "лживая". Зачем о ней что-то знать?


А кто в этом мире правдив, амеры заливающие страну ложью перед выборами ,китайцы запустившие эту дрянь или ВОЗ прикрывавшая их?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27

  shapo написав:А кто в этом мире правдив, амеры заливающие страну ложью перед выборами ,китайцы запустившие эту дрянь или ВОЗ прикрывавшая их?


Намекаешь, что только евреи? :roll:
Libo
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ЛОБ

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