Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:43
О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача? Модераторы, может почистите последнюю пару страниц?
ЛАД
2
Повідомлень: 17211
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 4223 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:16
ЛАД написав:
О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?
Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся.
Libo
2
Повідомлень: 8478
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:51
ЛАД написав:
О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?
Модераторы, может почистите последнюю пару страниц?
так ты соблюдай инфогигиену. Не лазь по инфопомойкам
А то тащишь сюда всякий мусор, а потом удивляешься
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Повідомлень: 5234
З нами з: 31.08.09
Подякував: 339 раз.
Подякували: 1053 раз.
Профіль
2
2
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:14
«Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает. И это хорошо — пожизненно мы себе никаких изменений не вносим», — сказал заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков. По его словам, после вакцинирования иммунитет сформирован «как минимум на полгода», передает «Интерфакс».
«Я бы посоветовал через год — два — пять пройти ревакцинацию пептидной вакциной. Она сконструирована так, что не имеет ограничений по вакцинации», — отметил Рыжиков. Он указал, что вакцина «Вектора» не содержит ни вирусных белков, ни вирусного генома, поэтому можно не беспокоиться об удаленных последствиях. Рыжиков также заверил, что разработанная новосибирскими учеными вакцина не будет влиять на репродуктивную функцию человека. https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/17/1863895.html Hotab
, где Вы предлагаете искать информацию о российской вакцине? На цензор.нет?
Или Вы тоже из псокотовых?
ЛАД
2
Повідомлень: 17211
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 4223 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:17
Libo написав: ЛАД написав:
О короне постов ноль.
Ветка окончательно превратилась в филиал политсрача?
Мы пришли к выводу, что без смены политического и экономического курса страны корону преодолеть не удастся.
Мы, Николай второй...
Совсем допился до чертиков
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 4047
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:18
ЛАД написав: Hotab
, где Вы предлагаете искать информацию о российской вакцине? На цензор.нет?
Или Вы тоже из псокотовых?
Из них
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 4047
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:18
ЛАД написав:
о российской
Слово "российская" это синоним слова "лживая". Зачем о ней что-то знать?
О россии надо знать только то, сколько этих людей отправилось к праотцам. От Ковид, либо от побочек вакцинации.
Но об этом скажут на многих ресурсах.
Hotab
Повідомлень: 3065
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1130 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:19
Собянин сообщил, что более миллиона москвичей уже сделали прививку от гриппа. От коронавируса - 700 человек.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
Повідомлень: 18397
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4423 раз.
Подякували: 7142 раз.
Профіль
22
3
5
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:21
Hotab написав: ЛАД написав:
о российской
Слово "российская" это синоним слова "лживая". Зачем о ней что-то знать?
А кто в этом мире правдив, амеры заливающие страну ложью перед выборами ,китайцы запустившие эту дрянь или ВОЗ прикрывавшая их?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 4047
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:27
shapo написав:
А кто в этом мире правдив, амеры заливающие страну ложью перед выборами ,китайцы запустившие эту дрянь или ВОЗ прикрывавшая их?
Намекаешь, что только евреи?
Libo
2
Повідомлень: 8478
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7228
1648803
Сер 16 вер, 2020 21:43 ЛОБ