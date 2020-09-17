А вы оба умные, шо капец
Оба мучаются в Украине, оба любят РФ, оба желают свалить в Израиль
Но, по разным причинам, свалить не могут, поэтому лазят по всем инфопомойкам, как бомжи
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:42
А вы оба умные, шо капец
Оба мучаются в Украине, оба любят РФ, оба желают свалить в Израиль
Но, по разным причинам, свалить не могут, поэтому лазят по всем инфопомойкам, как бомжи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ЛАД
ИЧСХ, ваш мер Кернес, любитель русского мира и возвращения советских названий.
Когда замаячила старуха с косой из-за коронавируса, то не поехал в РФ, где "самая передовая медицина", а быстро свалил в немецкую Шарите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:02
Ляшко сейчас не хочет вызывать у людей чувство тревоги? Почему?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:13
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:41
|